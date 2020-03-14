Korona virüs AVM'leri de vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs AVM'leri de vurdu - Son Dakika

Korona virüs AVM'leri de vurdu

6 saat önce

Dünya geneline yayılan Korona virüs nedeniyle Gaziantep'teki alışveriş merkezlerinde yoğunluk yüzde 80 oranında azaldı.

Korona virüs AVM'leri de vurdu, System.String[]

Dünya geneline yayılan Korona virüs nedeniyle Gaziantep'teki alışveriş merkezlerinde yoğunluk yüzde 80 oranında azaldı.


Gaziantep'te özellikle hafta sonları doluluk oranlarıyla dikkati çeken AVM'lerde korona virüs nedeniyle yoğunluk azaldı. Alış veriş merkezlerinden uzak duran vatandaşlar, virüsü kapmamak için hafta sonunu ev ve açık alanlarında geçiriyor. Kentteki Primemall Alışveriş Merkezi'nde Korona virüs nedeniyle insan yoğunluğu yüzde 80 oranında azalırken, içeride bulunan iş yerleri ve oyun alanları hafta sonuna rağmen boş kaldı.


Kurumlardan çöp konteynerlerine kadar bir çok noktada dezenfekte işleminin yapıldığı Gaziantep'teki Primemall AVM'de ise insanların giriş ve çıkışlarda herhangi bir dezenfekte işlemine tabi tutulmaması dikkat çekti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı

Son Dakika Haberleri
23:58 Slovenya ve Danimarka'da koronavirüsten ilk ölümler
23:57 FLAŞ
23:56 Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar
23:56 Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 2
23:54 Erzincan Belediyesi, korona virüse karşı dezenfekte çalışması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 00:01:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs AVM'leri de vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]