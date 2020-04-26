Korona virüs bağ yaprağı üretimine engel olamadı - Son Dakika
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Korona virüs bağ yaprağı üretimine engel olamadı

16 dakika önce

Korona virüs bağ yaprağı üretimine engel olamadı Tokat'ın Erbaa ilçesinde korona virüse(Covid-19) karşı tüm önlemlerini alan çiftçiler bağ yaprağı üretiminde sezon hazırlıklarına başladı.

Korona virüs bağ yaprağı üretimine engel olamadı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde korona virüse(Covid-19) karşı tüm önlemlerini alan çiftçiler bağ yaprağı üretiminde sezon hazırlıklarına başladı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan biri olan Tokat'ta, yeni tip Korona virüs(Covid-19) salgınına rağmen çiftçiler üretim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Erbaa ilçesinde 2017 yılında coğrafi işaret alınan narince bağ yaprağında sezon öncesinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Korona virüse karşı önlemlerini alan çiftçiler sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, bağlarda maskelerini takarak çalışma yapıyor. Deveklerin diplerini çapalayan tarım işçileri ünü yurt dışına kadar taşınan, kendine has aroması ile damaklarda farklı bir tat bırakan bağ yaprağını sezona hazırlıyor. Yaklaşık 20 köyün önemli gelir kaynakları arasında yer lan bağ yaprağı bölgenin önemli gelir kaynakları arasında ilk sırada yer alıyor.'

"Evde kal, zeytin yağlı sarma sar"

Asma yaprağı üreticisi ve ihracatçısı Mustafa Coşkun, korona virüse karşı tüm önlemlerini alarak tarlada çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Bağ yaprağı ile ünlü Erbaa'da sezona hazırlanıyoruz. Önlemler kapsamında çalışan işçi sayısı azaltıp sosyal mesafe dikkat ederek çalışıyoruz. Tarımsal faaliyetlerin durmaması adına üretim seferberliği içerisindeyiz. Ramazan'ın bu ilk günlerinde erken saatlerde çalışmalarımızı yapıyoruz. Onun için diyoruz ki 'Evde kal, zeytin yağlı sarma sar' Tarım varsa hayat var" diye konuştu. Tarlalarda çalışan çiftçilerde korona virüse karşı sosyal mesafeye dikkat ettiklerini söyledi.

Korona virüs bağ yaprağı üretimine engel olamadı

Türkiye, Tokat, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 12:37 Kaynak: İHA

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