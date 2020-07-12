Korona virüs balık satışlarını artırdı - Son Dakika

Korona virüs balık satışlarını artırdı

Korona virüs balık satışlarını artırdı -Alabalık 25, somon 30, çipura 35 liradan satılıyor -Yaz sıcakları geldi, balıklar buza girdi Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yüzde 30 oranında balık satışlarının arttığını belirten balıkçı esnafı Ercan Başkonak, yaz aylarında en çok deniz...

Korona virüs balık satışlarını artırdı

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-Alabalık 25, somon 30, çipura 35 liradan satılıyor

-Yaz sıcakları geldi, balıklar buza girdi

KIRIKKALE - Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yüzde 30 oranında balık satışlarının arttığını belirten balıkçı esnafı Ercan Başkonak, yaz aylarında en çok deniz levreği ve çipuranın tüketildiğini söyledi.

Kırıkkale'de Su Ürünleri Halindeki balıkçı esnaflarından Ercan Başkonak, yaz döneminde levrek, çipura ve ithal palamutun tercih edildiğini belirterek korona virüs salgınından dolayı da orta yaş ve yaşlıların bağışıklık sistemini güçlendirdiği için balık satışların arttığını belirtti. Sıcak havalar dolayısıyla balıkları buzlarda beklettiklerini kaydeden Başkonak, günlük 1.5 ton buz tükettiklerini de sözlerine ekledi.

"Balık fiyatlarında zam yok"

Hastalıktan dolayı geçen seneye göre satışlarının arttığını ifade eden Başkonak, "Buz makinemiz var günlük 1.5 ton buz kullanıyoruz. Havalar çok sıcak ortalama 1.5 ton buz kullanıyoruz. Günlük 3-4 kere sürekli değiştiriyoruz. Havalar sıcak, balık çabuk bozulur sürekli buz atıyoruz. Fiyatlar aynı bizde zam yok. 11'nci ayda ne satıyorsak fiyatlarımız aynı. Somon 30 lira, levrek çipura 35 lira, alabalık var 25 lira fiyatlarımız aynı. Bizde zam yok rahatlıkla vatandaşımız alabilir" diye konuştu.

"B-12 vitamini çok, yemelerini tavsiye ediyoruz"

En çok Karadeniz'den gelen somon balığının tüketildiğini kaydeden Başkonak, "Deniz levreği, deniz çipura var onları çok tüketiliyor. Balıkta B-12 vitamini çok olduğu için bir de bağışıklığı güçlendirdiği için sürekli yemelerini tavsiye ediyoruz. Koronadan dolayı da balık yemelerini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bilinçli olarak balık alıyorum"

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için sürekli balık tükettiklerini dile getiren Yaşar Üstüner de, "Yaz-kış canımız istediği zaman gelip buradan balık alıyoruz. Canımız istediği isteğimizi karşılayalım diye geldik aldık. Omega-3 bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Onun içinde bilinçli olarak alıyorum bu balıkları" dedi.

Koronavirüs, Kırıkkale, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:28 Kaynak: İHA

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