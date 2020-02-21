Korona virüs başka bir ülkeye daha sıçradı - Son Dakika

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, ülkede ilk yeni korona virüs vakasının İran'ın Kum kentinden gelen uçaktaki 45 yaşındaki bir kadında tespit edildiğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında ülkede ilk korona virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Hassan, "Dün İran'ın Kum kentinden gelen uçaktaki 45 yaşındaki Lübnanlı bir kadında korona virüs vakası tespit edildi" dedi.

Kadının durumunun iyi olduğunu söyleyen Hassan, İran'dan gelen uçaktaki 2 kişinin daha korona virüsü taşıdığı şüphesiyle hastanede karantina altına alınacağını belirtti. Bakan, İran'dan Lübnan'a gelenlere önlem olarak 14 gün boyunca evlerinde kalma çağrısında bulundu.

(Hamad Alnajjar/İHA)