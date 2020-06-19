Korona virüs baston üretimini de etkiledi - Son Dakika

Korona virüs baston üretimini de etkiledi

Korona virüs baston üretimini de etkiledi Adilcevazlı baston ustası Cumali Birol: "Geçen yıl bu zamanlar 100 otobüs turist karşılarken, bu yıl tek bir otobüs bile karşılayamadık" Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını her kesimi olumsuz yönde etkilediği gibi...

Korona virüs baston üretimini de etkiledi

Adilcevazlı baston ustası Cumali Birol: "Geçen yıl bu zamanlar 100 otobüs turist karşılarken, bu yıl tek bir otobüs bile karşılayamadık"

BİTLİS - Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını her kesimi olumsuz yönde etkilediği gibi Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki meşhur baston üretimini de etkiledi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 3. kuşak baston imalatı yaptıklarını ifade eden Cumali Birol, normalleşme süreci ile tezgahlarını yeni yeni açtıklarını belirtti. Birol, pandemi dolayısıyla Van Gölü Havzası'nın turizm değerinin tamamen kapandığını ifade ederek, "Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 3'ncü kuşak baston imalatçısıyım. Yaklaşık 40 yıldır baston imalatı yapmaktayız. Korona virüs salgını nedeniyle imalathanemizi kapatmak zorunda kaldık. Normalleşme süreci ile birlikte bizlerde yeni yeni açmaya başladık. Bu süreçte ekonomik olarak çok güçlükler yaşıyoruz. Ancak bu pandeminin sona ereceğini ümit ediyoruz. Pandemi dolayısıyla Van Gölü Havzası'nın turizm değerinin tamamen kapandığını görüyoruz. Geçen yıl bu dönemlerde en az 100'ün üzerinden otobüsle gelen turist ağırlamıştık. Sezonu böyle kapatacağız diye düşünüyoruz. Üretim durmuştu. Yeni yeni başladık. Virüsten dolayı birçok sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntıları inşallah bertaraf edeceğiz. El sanatları bu dönemde Türkiye'de ciddi bir sıkıntıdadır. Bu pandemi ile birlikte fuar ve festivaller durdu. Bizim bu atölyelerimizde yaptığımız bastonlar yurt içinde ve dışında büyük rağbet görüyor. 2020 yılında üzücü olaylarla karşılaştık. Van'da çığ felaketi, deprem, dolayısıyla çok sıkıntılı bir yıl oldu. Bu yılı tamamlayacağız. Bizim yaptığımız ürünler el sanatı. İhtiyaç arz etmeyen sanatlarla uğraşıyoruz. Ancak burası bir atölye. Buradan 3 aile geçimini sağlıyor. Bununla ilgili çok zor durumdayız. Buna da şükrediyoruz. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Biz ahilik sisteminde de bunu gördük. Ahiliğin özünde de bu var. Şükretmek bizim yaslandığımız en büyük dağdır. Birazda toplum bununla ilgili şükretmeyi bilmelidir. Şimdi tekrardan üretim yapmaya başladık. Eğer fuar ve festivaller olursa katılacağız. Pandemi sürecinde dışarıdan ilimize gelen vatandaşlarımıza da buradan seslenmek istiyorum. Maske ve mesafe kuralına uymaları gerekiyor. Eğer dışarıdan gelenler varsa 14 gün boyunca evlerinde kendilerini izole etmelerini rica ediyoruz. Bu süreci hep birlikte aşacağız" diye konuştu.

Korona virüs baston üretimini de etkiledi

Koronavirüs, Türkiye, turist, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 09:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Korona virüs baston üretimini de etkiledi - Son Dakika

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