Korona virüs belediye sıçradı, 1 vaka, 15 karantina - Son Dakika

Bilecik'te Belediyesi çalışanları arasında bir kişide Korona virüs testi pozitif çıkarken, 3 birimden 15 kişi karantinaya alındı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik Şehirler Arası Yeni Otogarda güvenlik amiri olarak çalışan belediye çalışanı Onur Ö. korona virüs testi pozitif çıktı. İlk etapta otogarda çalışan 1 polis memuru ile 3 çalışan karantina alındı. Daha sonra belediye birimleri olan arıtma, otogar ve Pelitözü Göletinde çalışan Onur Ö. ile temaslı 15 kişi karantina alındığı öğrenildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 13:31 - Kaynak: İHA
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