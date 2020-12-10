Korona virüs bile alışveriş sevdasından vazgeçiremedi - Son Dakika

Korona virüs bile alışveriş sevdasından vazgeçiremedi
10.12.2020 10:57
Trabzon'da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken bir kadın alışveriş merkezine girmeye çalışırken yakalandı.
Trabzon'da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken bir kadın alışveriş merkezine girmeye çalışırken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da kent merkezindeki bir alışveriş merkezine gelen E.U. (27) adlı kadına güvenlik görevlileri HES kodu sordu. Görevlilerce yapılan HES kodu sorgulamasında, AVM' ye girmeye çalışan E.U. adlı kadının karantinada olması gerektiğinin tespit edilmesi üzerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ekiplerince E.U. hakkında adli ve idari işlem başlatırken, kadının ve temasta bulunduğu kişilerin karantinaya alındığı öğrenildi. - TRABZON
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