Korona virüs bilgilendirme toplantısı stadyumda yapıldı - Son Dakika

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Korona virüs bilgilendirme toplantısı stadyumda yapıldı
6 saat önce
Stadyumdaki bilgilendirme ve konuşmalar Evlerinden çıkmalarına sınır getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik verilecek olan hizmetlerle ilgili Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştiren bilgilendirme toplantısı koronavirüs nedeniyle ilçe stadyumunda yapıldı.
Stadyumdaki bilgilendirme ve konuşmalar Evlerinden çıkmalarına sınır getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik verilecek olan hizmetlerle ilgili Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştiren bilgilendirme toplantısı koronavirüs nedeniyle ilçe stadyumunda yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:15 Kaynak: AA
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