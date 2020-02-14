Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

33 dakika önce

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk koronavirüs vakasının onaylandığı belirtildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı sözcüsü Khaled Mejahed, Mısır'da ilk koronavirüs vakasının onaylandığını belirtirken, virüsün ülkeye gelen bir yabancıda tespit edildiğini ifade etti. Virüs tespit edilen kişinin hastanede karantina altına alındığı ifade edilirken, durumunun stabil olduğu belirtildi. Hastanın kimliği ise gizliliğini koruyor.

DSÖ BİLGİLENDİRİLDİ

Mısırlı yetkililer, duruma ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) bilgilendirirken, virüse karşı Birleşmiş Milletler ile ortak önlemler alındığı belirtildi.

KORONAVİRÜSTE ÖLÜ SAYISI 1381'E YÜKSELDİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NHC) yapılan açıklamada, biri Hong Kong'da olmak üzere Kovid-19 salgınında ölü sayısının 1381'e çıktığı, ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 63 bin 851'e ulaştığı belirtilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine DSÖ "acil durum" ilan etmişti.

Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları
Son dakika: PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 22:58:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]