Korona virüs bisiklet kiralamaya olan talebi artırdı - Son Dakika

Korona virüs bisiklet kiralamaya olan talebi artırdı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplu taşımada olabilecek bulaş riskini azaltmak isteyen vatandaşlar bisiklet kiralamaya yöneliyor.

Korona virüs bisiklet kiralamaya olan talebi artırdı, System.String[]

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplu taşımada olabilecek bulaş riskini azaltmak isteyen vatandaşlar bisiklet kiralamaya yöneliyor.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle alınan genel tedbirler kadar kişisel önlemler de büyük önem taşıyor. Pandemiden korunmak isteyen vatandaşlar riski azaltmak için bisiklet kiralayarak seyahat etmeye yöneliyor. Toplu taşıma araçlarını çok sayıda farklı insanın kullanması ve zaman zaman oluşan kalabalıklar, virüsün bulaş riskini artırıyor. Bu durumdan tedirgin olan vatandaşlar ise açık havada seyahat edebilecekleri ve trafikten kurtulabilecekleri yöntemlere yöneliyor. Bu yöntemlerin başında ise bisiklet kullanımı geliyor. Trafikte uzun zaman geçirmek istemeyen ya da özel araç sahibi olmayan vatandaşlar bisiklet kiralamayı en uygun seçenek olarak görüyor.

"Salgının ölümcül boyutunun anlaşılmasıyla insanlar bisiklete yöneldi"

Eskişehir'de bir bisiklet kiralama işletmesi sahibi Sinan Deliormanlı, pandemi sürecinde vatandaşların bisiklet kullanımına daha fazla talep gösterdiğini belirtti. Salgının ölümcül sonuçlarının anlaşılmasıyla birlikte bisiklet kullanımının ciddi oranda arttığına değinen Deliormanlı, "Covid-19 pandemisinin ilk başladığı süreçte, insanların bisiklete olan taleplerinin artacağını düşünüyorduk. Salgın sonrası gelen kısıtlamalarla insanların aile yakınlarıyla görüşememesi, evlerinden çıkamaması ve salgının ölümcül boyutunun anlaşılmasıyla insanlar bisikletlere yöneldi. Bisiklete olan talep çok hızlı bir şekilde arttı. İnsanlar toplu taşımadan uzaklaşmak için ve araç trafiğinden kaçmak için yakın mesafede gidecekleri yerlere bisiklet kiralamayı tercih ediyorlar. Şehrimiz araç trafiği açısından çok yoğun ve sıkıntılı. Caddelerimiz çok geniş değil ve araç sayısı çok fazla. Gereksiz bir motorlu taşıt kullanımı olduğunu düşünüyorum. İnsanlarımız da duyarlı artık. Çevre kirliliğinin de önüne geçmek için bisiklet kullanmayı tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.

Eskişehir'de özellikle hava almak ve gezmek için bisiklet kullanıldığını ifade eden Sinan Deliormanlı, "Dünyada olduğu gibi şehrimizde de bisiklet kiralama tüm yaş grupları için tercih ediliyor. Her yaş grubundan müşteri geliyor, ama ağırlıklı olarak 20-35 yaş arası insanlar geliyor. Açık havada oturabilmek için kiralıyorlar. Ünlü bir Kanlı Kavak Parkımız var. Orada arkadaşlarıyla sohbet etmek için seçiyorlar" diye konuştu.

"Bisiklet tutkusu farklı bir şey"

Bisiklet kullanmanın hem pandemiden korunmak için hem de çevreye faydalı olacağının altını çizen Emre Tuna (20), "Pandemi zamanında 20 yaş altında olduğum için çok dışarı çıkamıyordum. Dışarı çıktığım zamanlarda bisiklet sürüyordum. Bisiklet tutkusu farklı bir şey. İnsanlar sadece pandemi zamanında değil bundan sonra da kullanmaya devam edecektir zaten. En son toplu taşımaya pandemiden önce binmiştim. Ondan sonra ya yürüyerek ya da bisikletle sağladım ulaşımı. Bisiklet olduğu zaman trafik olmuyor. Çevreye zararlı karbon monoksit ve egzoz gibi gazlar daha az salınıyor. Ayrıca insanlar gitmek istedikleri yerlere daha kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Ülkemizde daha fazla bisiklet yolu olursa daha rahat ve fazla şekilde bisiklet kullanılabilecek" dedi. - ESKİŞEHİR

Toplu Taşıma, Koronavirüs, Eskişehir, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüs bisiklet kiralamaya olan talebi artırdı - Son Dakika

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