Korona virüs bisiklet kullanımını arttırdı, fabrikalar talepleri karşılamakta zorlandı - Son Dakika

Korona virüs bisiklet kullanımını arttırdı, fabrikalar talepleri karşılamakta zorlandı

AYDIN - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs bisiklet kullanımını arttırdı. Aydın'daki bir bisiklet firması yetkilisi Hakan Sarızeybek, 2020 yılında bir önceki yıla göre bisiklet kullanımının yüzde 60 civarında arttığını söyledi. Sarızeybek "Hem sosyal mesafeden kaçınan hem de sağlıklı için spor yapmak isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine bisiklete yöneldi" dedi

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Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 25 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüse karşı mücadele sürüyor. Bir yandan uygulanan kısıtlamalar ve gerçekleştirilen denetimler bir yandan da aşı çalışmaları ile korona virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılırken diğer yandan korona virüs bazı alışkanlıkları da değiştirdi. Pandemi döneminde özellikle şehir içi ulaşımda gözler bisiklete çevrildi. Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve bulaş riskinin artmasın nedeniyle vatandaşlar imkanları ölçüsünde bisiklet kullanmaya başladı. Bunun yanı sıra pandemi döneminde hareketsizlikten yakınan vatandaşlar sağlıklı bir yaşam için bisikleti tercih edince 2020 yılında bisiklet satışları patladı.

Bisiklet kullanımı yüzde 60-70 oranında arttı

Korona virüs salgınının bisiklet kullanımını ülkemizde yüzde 60-70 oranında arttırdığını ifade eden bisiklet firması yetkilisi Hakan Sarızeybek, "Bisiklet kullanımında geçtiğimiz yıl ciddi bir artık söz konusu oldu. Dünyayı sarsan Korona virüs nedeniyle dünya genelinde bisiklet satışı arttığı gibi ülkemizde de bisiklet kullanımı yaklaşık yüzde 60-70 oranında arttı. Fakat üretici firmalar buna hazırlıklı olmadıkları için 2020 yılında bisiklet talebine yetişmekte zorlandı. Bu yıl da aynı durum söz konusu olacak gibi. Şu anda vatandaşların bisiklete olan ilgi ve alakaları çok fazla. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarını tercih etmektense işlerine giderken bisikleti tercih ediyorlar. Şehir içi ulaşımda ister gezi olsun, ister spor olsun bisiklet tercih ediliyor. Herhangi bir yere araçlarımız ile gittiğimizde park sorunu yaşıyoruz. Ancak bisiklette böyle bir sorun söz konusu değil" dedi.

"Çocuklar yeniden bisiklete yöneldi"

Bisiklet kullanımın çocukların teknoloji bağımlısı olmaması için de çok önemli bir unsur olduğunu da hatırlatan Sarızeybek, "Geçmiş yıllarda çocukların gözdelerinden biri olan bisiklet teknolojinin gelişmesi ile yerini bilgisayar ve cep telefonlarına bırakmıştı. Pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar ve uzaktan eğitim dolayısıyla evlerde çok daha fazla zaman geçiren çocuklar psikolojik olarak da etkilendi. Bisiklet, sokağa çıkmayı özleyen çocukların yeniden gözdesi haline geldi. Pandemi döneminde sadece yetişkinler değil çocuklar da evlerinde kapalı kaldılar. Çocuklar artık evlerde bunaldı. Eskiden olduğu gibi evde tablet ve bilgisayar başında durmak yerine bisikleti tercih ettiler. Parklarda akranları ile oynamak ya da bisiklet binmek evde sıkılan çocukların kısıtlama zamanları dışında yaptıkları aktivitelerin başında yer aldı" diye konuştu.

"Her bütçeye göre bisiklet var"

Sarızeybek bisiklet fiyatlarının uygun olduğunu ve her bütçeye uygun modeller bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu; "Bisiklet firmaları 2020'de ihracata daha çok önem verdiler. Yurtdışına satış yaptıkları için ülkemizdeki bisiklet sayıları yetersiz kaldı. Firmalar bu sene bunun önlemini mutlaka alacaktır. Günlük kullanım için hazırlanmış yetişkin bisikletleri bin TL seviyesinde başlayarak 3-4 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Sportif faaliyetlerde kullanılan bisikletler de 3-4 bin TL'den başlayıp 10 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Çocuk bisikletlerimiz de 400-500 TL seviyesinde başlayıp bin TL'ye kadar çeşitli marka ve modellerde bisikletlerimiz var".