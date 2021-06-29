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Korona virüs bisiklete olan talebi arttırdı - Son Dakika

Korona virüs bisiklete olan talebi arttırdı

29.06.2021 22:43

Korona virüs bisiklete olan talebi arttırdı Bisiklet diyarı Iğdır'da özellikle korona virüs salgının baş göstermesiyle birlikte vatandaşlar ulaşımda toplu taşıma araçları yerine bisiklet kullanmayı tercih ediyor.

Korona virüs bisiklete olan talebi arttırdı

IĞDIR - Bisiklet diyarı Iğdır'da özellikle korona virüs salgının baş göstermesiyle birlikte vatandaşlar ulaşımda toplu taşıma araçları yerine bisiklet kullanmayı tercih ediyor.

Tüm dünyada ve Türkiye'de baş gösteren korona virüs salgını vatandaşların günlük hayatında da değişimleri beraberinde getirdi. Özellikle yoğunluğun yaşandığı ve bulaş riskinin yüksek olduğu toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar bisiklete yöneldi. Virüsten korunmak isteyen Iğdırlı vatandaşlar da ev ve iş yerlerine giderken hatta köyden kent merkezine bile gelip giderken bisiklet kullanmayı tercih ediyor. Kent merkezinde bisiklet satan iş yeri sahipleri özellikle korona virüs döneminde bisiklet satışlarında patlama yaşandığını söyledi. İş yeri sahipleri bu durumu bisikletin masrafsız olmasına ve vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmak istememesine bağladı.

'Pandemi döneminde satışlarımızda yüzde 50 oranında bir artış oldu'

Salgın döneminde bulaş riskinin yüksek olduğu toplu taşıma araçlarına binmek istemeyen vatandaşların bisiklete yöneldiğini belirten bisiklet satıcısı Murat Ünver, "Geçen yıllara göre 2020 yılında pandemi döneminde satışlarımızda yüzde 50 oranında bir artış oldu. Bu sene de bisiklet kullanımı Iğdır'da daha da arttı. Sebebi ise toplu taşıma araçlarının tercih edilmemesi ve bir de çiftçilerimizin şehirden köylere gitmesinde bisiklet kullanımının daha ön plana çıkması bisiklet satışlarında artışı beraberinde getirdi. Masrafsız bir araç olmasından dolayı bisiklet kullanımı Iğdır'da daha yaygındır. Spor amaçlı, gezi ve tur amaçlı bisiklet kullanmak isteyen arkadaşlarımız şu anda Iğdır'da çok. Bisikletle turlara katılan arkadaşlarımız var. Iğdır'da şu anda herhangi bis bisiklet yolumuz bulunmamaktadır. Ama Valiliğimiz ve belediyemizin bu konuda yoğun çalışma içerisinde olduğunu biliyoruz. İnşallah en kısa sürede Iğdır'da bisiklet yollarının yapılmasıyla birlikte bisiklet kullanımına olan talep daha da artacaktır. Türkiye'de bisiklet kullanım oranı büyük illerle kıyaslandığında bile Iğdır'da daha fazladır. Her evde 5-6 tane bisiklet vardır. Bu da bisiklete olan ilginin fazla olduğunu gösteriyor. Biz elimizdeki bisiklet ürünleriyle her kesime hitap ediyoruz. Türkiye'deki önemli kurumsal firmalarıyla iş yapıyoruz. Bu bisikletlerin hemen hemen hepsi her gruptan kesime hitap ediyor." dedi.

'Toplu taşıma araçları bana sıkıcı geliyor'

Yaklaşık 40 yıldır bisiklet sürdüğünü belirten vatandaşlardan Feruzan Turan, köyden kent merkezine bile gelirken toplu taşıma araçları yerine bisiklet kullanmayı tercih ediyor. Hem spor için hem de sağlık için bisiklet kullanmayı öneren Turan konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"30-40 senedir bisiklet kullanıyorum. Köyden şehir merkezine ihtiyaçlarımı gidermek için bisikletle gelip gidiyorum. Özellikle pandemi nedeniyle toplu taşıma araçlarını tercih etmiyorum. Bisiklet kullanmayı daha uygun görüyorum. Iğdır'da da bisiklet tercih edilen bir araç. Benim kullandığım bisikletim de 30 yıllık bir bisiklet. Bütün ihtiyaçlarımı bisikletle gideriyorum. Toplu taşıma araçları bana sıkıcı geliyor. Vatandaşlara da toplu taşıma araçlarını değil bisiklet kullanmalarını tavsiye ediyorum. Hem spor açısından hem sağlık açısından ve aynı zamanda toplu taşıma araçlarında virüsün bulaşma ihtimali yüksek olduğundan bisikletle seyahat etmenin daha uygun olduğunu düşünüyorum.

Korona virüs bisiklete olan talebi arttırdı
Korona virüs bisiklete olan talebi arttırdı
Korona virüs bisiklete olan talebi arttırdı
Korona virüs bisiklete olan talebi arttırdı

Koronavirüs, Bisiklet, Türkiye, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Korona virüs bisiklete olan talebi arttırdı - Son Dakika


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