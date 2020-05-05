Korona virüs, çiçekçileri de vurdu - Son Dakika
Son Dakika Genel Korona virüs, çiçekçileri de vurdu - Son Dakika

Korona virüs, çiçekçileri de vurdu

6 saat önce

Korona virüs, çiçekçileri de vurdu - Mersin Çiçekçiler Odası Başkanı Şahbudak: - "Çiçekçi esnafımız tarihinin en kötü günlerini geçiriyor.

Korona virüs, çiçekçileri de vurdu

- Mersin Çiçekçiler Odası Başkanı Şahbudak:

- "Çiçekçi esnafımız tarihinin en kötü günlerini geçiriyor. Sektörel anlamda büyük bir çıkmazdayız"

MERSİN - Tüm dünyada ve Türkiye'de ekonomiye de büyük bir darbe vuran korona virüs, çiçekçilik sektörünü de büyük bir çıkmaza sürükledi. Türkiye'nin gül ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılayan Mersin'de, çiçekçiler çok dertli. "Çiçekçi esnafımız tarihinin en kötü günlerini geçiriyor. Sektörel anlamda büyük bir çıkmazdayız" diyen Çiçekçiler Odası Başkanı Ömer Şahbudak, bu zor günlerden çıkabilmek için KDV oranının düşürülmesini istedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını, insan sağlığının yanı sıra ekonomiyi de çok kötü etkiledi. Virüsten birçok sektör nasibini alırken, özellikle düğünler ve tüm organizasyonların iptal edilmesi çiçekçileri fena vurdu. İşleri neredeyse tamamen duran çiçekçiler, her gün siftahsız dükkan kapatıyor. Sevgililer Günü ve Anneler Günü olmak üzere yılda iki kez yüzleri gülen çiçekçiler, Covid-19 nedeniyle bu yıl bunlardan da mahrum kaldı. Her şeye karşın bu hafta sonunda kutlanacak Anneler Günü için Mersin'deki çiçek mezatına koşan çiçekçiler, bu günlerin atlatılmasında can suyu olmasını bekledikleri umudu satın aldılar.

"Çiçekçi esnafı, virüsten çok ciddi yara aldı"

Mersin Çiçekçiler Odası Başkanı Ömer Şahbudak, çiçekçilerin içinde bulundukları durumu çiçek mezatında İHA muhabirine anlattı. Korona virüs salgını nedeniyle çiçekçi esnafının çok ciddi yara aldığını belirten Şahbudak, sadece çiçek satan esnaf değil, üretici grubunun da ciddi anlamda yaralandığını söyledi. Şu anda üreticilerin tarlada bütün çiçeklerinin ellerinde kaldığını dile getiren Şahbudak, bunun faturasının ileriki günlerde çok daha derin olacağının altını çizdi. Şahbudak, "Çiçekçi esnafımız, bu virüs salgını başladığı günden bu yana siftahsız dükkan açıp kapatıyorlar. Belki şu an iş yerlerimiz açık ama sıfır satış. Şu an düğün yok, açılışlar yok, birçok organizasyon iptal edildi. Doğal olarak da bundan esnafımız çok ciddi anlamda yara aldı" dedi.

"Çiçekçi esnafımız tarihinin en kötü günlerini geçiriyor"

Hafta sonunda kutlanacak Anneler Gününe dikkat çeken Şahbudak, "Şahsi kanaatim, bu Anneler Günü verimli geçmeyecek. Biliyorsunuz hafta sonları sokağa çıkma yasağı var. Bundan dolayı insanlar şu an canının derdine düşmüş, yani çiçekle ilgili çok fazla tasarrufları yok. Bu da bizi çok büyük sıkıntıya sokuyor. Bizlerin geçindirmekle mükellef olduğumuz ailelerimiz, çoçuklarımız var. Çiçekçi esnafımız tarihinin en kötü günlerini geçiriyor şu an. Tabi ki bu bir süreç, önce sağlık diyoruz. Bu çok önemli bizim için. Ama yarın bu olay bittikten sonra ciddi anlamda çiçekçi esnafımız yara almış olacak. Umarım hiçbir esnafımızı kaybetmeden bu süreci tamamlarız, bir an önce normale döneriz. Temennimiz bu" diye konuştu.

"Tam sezonda yakalandık. Sektörel anlamda büyük bir çıkmazdayız"

Sektörde, salon bitkisi, dış mekan bitkisi ve kesme çiçek olmak üzere zincirin üç tane kopmaz halkası olduğuna işaret eden Şahbudak, özellikle kesme çiçekte büyük yara aldıklarını, mevsimlik çiçek üreticilerinin ürünlerinin de seralarda kaldığını belirten Şahbudak, "Tam sezonda yakalandık. Yani çok kötü bir dönemde yakalandık. Ürettikleri bütün bitkiler tarlada ellerinde kaldı" şeklinde konuştu.

Mersin'in çiçekçilik sektöründe Türkiye'de çok üst noktada yer aldığına dikkat çeken Şahbudak, "Mersin, Türkiye'nin gül ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılıyor. Yine çok yüksek oranda salon bitkisini karşılıyor. Bunların hepsi sıkıntıda şu anda. Gerçekten sektörel anlamda büyük bir çıkmazdayız. Esnafımız hakikaten çok zor durumda" ifadelerini kullandı.

"Böyle giderse esnaf batacak. KDV oranının aşağıya çekilmesini istiyoruz"

Devletin 25 bin TL'lik bir kredi imkanı verdiğini, ancak öncesinde bir sicil affı yapılmadığı için çiçekçi esnafının tamamının bundan faydalanamadığını söyleyen Şahbudak, bu zor günlerden çıkabilmek için taleplerini ise şöyle dile getirdi:

"Devletimizin bize yönelik sağladığı imkanlar çok kısıtlı. Önümüzdeki günlerde dükkan kiraları, elektrik, su paraları gelecek. Yanında çalıştırdığı personelin şu an maaşları birikiyor. Biz korona virüsü atlatacağız belki ama bunun sancıları ileriki günlerde bizi çok daha büyük sıkıntılara sokacak. Bizim çiçek üretimindeki KDV oranımız yüzde 18; dolayısıyla çiçekçi esnafına yansıması da yüzde 18. Buradan seslenmek istiyoruz; tarımda en azından KDV'yi aşağıya çekerlerse bu bize de yansıyacak, bir nebze de olsa nefes alacağız. Şu an satamadığımız çiçeğin KDV'sini ödüyoruz. Bu da sektörü ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Çiçeğin bir an önce lüks kategoriden çıkartılıp, tarım kategorisine sokulması ve KDV oranının aşağıyla çekilmesi lazım. Yoksa bu şekilde devam ederse korona virüsten sonra Türkiye'de çiçek üreten birçok firmamız serasını lağvedecek. Bunun da yansıması Türkiye'ye olacak, çünkü bu seralarda çok ciddi anlamda personel istihdam ediliyor. Hem bu personeli çıkartma işlemleri başlayacak hem serasını kapatmak durumunda kalacak. Batacak, yani iflas edecek. İhracat zaten durmuş. Çiçek satışı şu an dip yapmış durumda. Bugün bu mezatta bir yoğunluk görünüyor ama emin olun insanlar umudu satın alıyor şu an. Biz, geçimini günlük sağlayan bir kesimiz. Devletimize sesleniyorum; bize kulak vermelerini istiyoruz, gerçekten esnaf çok zor durum. Esnafa bir el uzatılsın.

Korona virüs, çiçekçileri de vurdu

Anneler Günü, Türkiye, Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 10:54 Kaynak: İHA


Son Dakika

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır         
17:31
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti         
17:26
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti         
17:09
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı         
16:53
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü         
16:50
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı         
16:43
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir         
16:37
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu         
16:36
Benzine 5 kuruş zam geldi Benzine 5 kuruş zam geldi         
16:31
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi         
16:22
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı         
16:19
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi         
16:12
ABD'nin en zengin adası Fisher, koronaya karşı aldığı lüks önlemlerle dikkat çekti ABD'nin en zengin adası Fisher, koronaya karşı aldığı lüks önlemlerle dikkat çekti         
16:11
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı         
16:09
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek         
16:09
Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı         
16:00
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi         
15:57
İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık "Bu rehavet bizi uçuruma sürükler " dedirtti         
15:55
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor 253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor         
15:54
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu         
15:44
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim         
15:39
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu         
15:27
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak         
15:16
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır         
15:13
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım         
15:12
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır         
15:00
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor         
14:56
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu         
14:50
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak         
14:44
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 17:45:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs, çiçekçileri de vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]