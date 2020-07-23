Korona virüs çilek fiyatlarını aşağı çekti
Batman'ın Sason ilçesinde korona virüs nedeniyle yurt dışına ihracat yapamadıklarını ifade eden çilek üreticileri, ürettikleri çileklerin iç piyasaya fazla geldiğini bu nedenle de fiyatın yüzde 30 kadar düştüğünü belirtti.
Batman'ın Sason ilçesinde korona virüs nedeniyle yurt dışına ihracat yapamadıklarını ifade eden çilek üreticileri, ürettikleri çileklerin iç piyasaya fazla geldiğini bu nedenle de fiyatın yüzde 30 kadar düştüğünü belirtti.
Sason'a bağlı Karameşe köy Tira mezraasında yaklaşık 5 yıldır çilek yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan Sevad Bayındır, bu yıl ürettikleri çilekleri geçen yılın altında bir fiyata satışa sunmalarına rağmen istekileri satış rekoltesini yakalayamadıklarını söyledi. Bu durumun yurt dışına ihracat yapamadıklarından kaynaklandığını aktaran Bayındır, "Geçen yıl ürettiğimiz çileklerin büyük bir bölümünü komisyoncular aracılığıyla yurt dışına göndererek satışa sunuyorduk. Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle yurt dışına satış yapamadık. Dolayısıyla üretilen çilekler, iç piyasaya fazla olduğundan mecburen fiyatları aşağıya çekmek zorunda kaldık. Bu durum vatandaşları memnun ediyor, ama üreticileri üzüyor. Geçen yıl kilosunu 7 liradan satışa sunduğumuz çilekleri, bu yıl 5 liradan satışa sunuyoruz. Çilek seven vatandaşlarımızın evlerine daha fazla çilek götürmelerini ve çilekleri reçel ve benzeri değişik alternatiflerde de kullanarak daha fazla tüketerek üreticilere yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 02:06 Kaynak: İHA
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