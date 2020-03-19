Korona virüs Çin'de üretilen telefon aksesuarlarına ilgiyi azalttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Korona virüs Çin'de üretilen telefon aksesuarlarına ilgiyi azalttı - Son Dakika Ekonomi

Korona virüs Çin'de üretilen telefon aksesuarlarına ilgiyi azalttı

6 saat önce

Korona virüs Çin'de üretilen telefon aksesuarlarına ilgiyi azalttı Telefon aksesuarı ve yedek parçalarının Çin'de üretilmesinden dolayı tedirgin olan vatandaşlar, aksesuar ile ikinci el cep telefonlarına ilgi göstermemeye başladı.

Korona virüs Çin'de üretilen telefon aksesuarlarına ilgiyi azalttı

ELAZIĞ - Telefon aksesuarı ve yedek parçalarının Çin'de üretilmesinden dolayı tedirgin olan vatandaşlar, aksesuar ile ikinci el cep telefonlarına ilgi göstermemeye başladı.

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü nedeniyle piyasalar etkileniyor. Alınan tedbirler kapsamında kalabalık oluşturan bir çok iş yeri geçici olarak kapanırken, açık olan iş yerlerinden de cep telefonları yedek parça ve teknik servislerin de de işler azaldı. Elazığ'da da telefon aksesuarı ve ikinci el satış yapan iş yerlerinde korona virüsü nedeniyle Çin'de üretilen şarj aleti, pil, kulaklık, kırılmaz cam, koruyucu silikon kılıfı gibi ürünlere ilgi azaldı.

Korona virüsü nedeniyle esnafların zor günler geçirdiğini ifade eden Cep Telefonu Teknik Servis Sahibi Aslan Aslanoğlu (34),"Korona virüsünün ortaya çıkmasından sonra işlerimiz kötü gitmeye başladı. Caddelerde insanlar yok. Çoğu mekanlar kapalı. İnsanlar evlerinden dışarı kolay kolay çıkmıyor. Bu da bizim gibi esnaflara yansıyor. Cep telefonu kılıfları, aksesuarları ve yedek parçaları Çin'de üretildiği için insanlarımız almak ve dokunmak istemiyor. 2.el cep telefonları satıyoruz. Onlara da daha önceki sahipleri ellerini sürdüğü için vatandaşlar almıyor"dedi.

Çin'den cep telefonu parçaları gelmediği için sıkıntı yaşadıklarını da ifade eden Aslanoğlu,"Tamir edilecek cep telefonlarının parçaları olmadığı için tamir edemiyoruz. Korona virüsü bizleri de çok etkiledi. Korona virüsü çıkmadan önce insanlar en azından dışarıdaydı. Rahatlıkla alış veriş yapıyorlardı. En azından günü kurtarıyorduk. Malzeme satıyorduk. Korona ile ilgili vakalar artınca insanlar elini bir şeye sürmek istemiyor. O yüzden işlerimiz bu aralar kötü"ifadelerini kullandı.

Korona virüs Çin'de üretilen telefon aksesuarlarına ilgiyi azalttı

Çin Halk Cumhuriyeti, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:23 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ekpe Udoh, Çin'de karantinaya giriyor
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı Bilim Kurulu Üyesi Akçay: 'Covid-19 kış hastalığıdır' demek için yeterli kanıt yok Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı         
23:03
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı         
22:30
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek         
22:14
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı         
21:54
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti 15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti         
21:40
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi         
20:24
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi         
20:10
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak         
20:09
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı         
19:41
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz         
19:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir         
19:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 16:50:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs Çin'de üretilen telefon aksesuarlarına ilgiyi azalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]