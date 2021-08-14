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Korona virüs, çocuklarda organ yetmezliğine neden oluyor - Son Dakika

Korona virüs, çocuklarda organ yetmezliğine neden oluyor

14.08.2021 11:17

Korona virüs, çocuklarda organ yetmezliğine neden oluyor Doç. Dr. Velat Şen, Çocukların korona virüse yakalanması için ailelere aşı olmaları çağrısında bulundu "Çocuklarda korona virüs durdurulamadığı zaman birden fazla organ yetmezliğine neden olabiliyor" Diyarbakır Dicle Üniversitesi...

Korona virüs, çocuklarda organ yetmezliğine neden oluyor

Doç. Dr. Velat Şen, Çocukların korona virüse yakalanması için ailelere aşı olmaları çağrısında bulundu

"Çocuklarda korona virüs durdurulamadığı zaman birden fazla organ yetmezliğine neden olabiliyor"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve D.Ü Pandemi Hastanesi Koordinatör Doç. Dr. Velat Şen, korona virüse yakalanan çocukların organ yetmezliğine neden olduğunu belirterek, çocukların korona virüse yakalanmaması için ailelere aşı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve D.Ü Pandemi Hastanesi Koordinatör Doç. Dr. Velat Şen, ailelere çocuklarını korona virüsten uzak tutmaları için aşı çağrısında bulundu.

"Bu vaka artışları içerisinde çocuklarımızda etkileniyor"

Korona virüs salgının çocukları ciddi etkilediğini belirten Doç. Dr. Şen, "Korona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aratarak devam ediyor. Özellikle bazı bölgelerimizde olduğu gibi Diyarbakır'da da çok ciddi vaka artışları oldu. Bu vaka artışları içerisinde çocuklarımızda etkileniyor. Bu virüs bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar başta olmak üzere iyi gelişmemiş, kilo alımı yetersiz olan çocuklar ve ek hastalıkları olan çocuklarımızı ciddi etkiliyor. Bu vaka artışlarıyla beraber hastaneye başvuran çocuk hastaların başvurularında da bir artış oldu. Çeşitli hastalıkları olan ve hastanemize başvuran çocukları yatırarak tedavi ediyoruz" dedi.

"Korona virüs çocuklarda organ yetmezliğine neden oluyor"

Korona virüsün çocuklarda ciddi organ yetmezliğine neden olduğunun altını çizen Doç. Dr. Şen, "Bağışıklık sistemi yetersiz olan çocuklarda korona virüs gün geçtikçe ciddi hasarlar bırakmaktadır. Bu hasar bir yerde durdurulamadığı zaman birden fazla organ yetmezliğine neden olabiliyor. Özellikle son zamanlarda artan salgınla beraber çocuklarda birden fazla organ tutulumu dediğimiz multi sistemik enfeksiyon dediğimiz multi organ yetmezliği ile karşılaşabiliyoruz. Bu çok önemli ve kritik bir tablodur ve bu çocukları yoğun bakım ünitesine almak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

"Diyarbakır'daki vaka artışlarının en önemli nedenleri taziye ve düğünlerdir"

Hastanelerinde yaptıkları yeni uygulamayı ve vaka artışlarının nedenini anlatan Doç. Dr. Şen, "Biz üniversitemizin hastanelerinde aşının farkındalığını oluşturabilmek amacıyla polikliniklere başvuran her hastaya öncelikle hastalığı hakkında bilgi verdikten sonra aşı durumunu soruyoruz ve aşı ile ilgili hasta ile hasta yakınlarımızın ne tür endişesi var ise bunları da gideriyoruz. Özellikle çocuk polikliniklerine başvuran tüm anne ve babalara aşı durumunu rutin olarak sorgulayıp aşısız olanları da üniversitemizin ve Diyarbakır'ın birçok noktasında bulunan aşı başvuru merkezlerine yönlendiriyoruz. Bununda meyvelerini almaya başladık. Son günlerde Diyarbakır'da günlük aşı oranı 40 binin üzerinde seyrediyor. Bu gerçekten güzel bir gelişme ancak yeterli değil. Çünkü vaka sayımız çok fazla ve çok ciddi oranda aşılamayı sağlamamız gerekiyor. Vatandaşlardan ricamız şu sıcak günlerde kapalı ortamlarda durmasınlar. Diyarbakır'daki vaka artışlarının en önemli nedenleri taziye ziyareti ve düğünler olduğuna inanıyoruz. İnsanlarımız bu tür alışkanlıklarından maalesef vazgeçemiyorlar. Şuanda başvurular çok ciddi oranda yüksek ve vatandaşlardan ricamız tüm sevdiklerine aşı olmaları yönünde ikna etmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Korona virüs, çocuklarda organ yetmezliğine neden oluyor
Korona virüs, çocuklarda organ yetmezliğine neden oluyor
Korona virüs, çocuklarda organ yetmezliğine neden oluyor
Korona virüs, çocuklarda organ yetmezliğine neden oluyor

Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Diyarbakır, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüs, çocuklarda organ yetmezliğine neden oluyor - Son Dakika


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