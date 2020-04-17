Korona virüs çocukları da yakalıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs çocukları da yakalıyor - Son Dakika

Korona virüs çocukları da yakalıyor

14 dakika önce

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde 10 çocuğun korona tedavisi gördüğü ve 1 tanesine oksijen verildiği belirtildi.

Korona virüs çocukları da yakalıyor, System.String[]

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde 10 çocuğun korona tedavisi gördüğü ve 1 tanesine oksijen verildiği belirtildi. Dicle Üniversitesi Çocuk Göğüs Hasatlıkları Hastanesi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Velat Şen, çocukları olan ailelere korona virüse karşı uyarılarda bulundu. Çocukların korona virüsten korunması gerektiğini belirten Şen, "Çocuklar erişkinlere göre bu hastalığı daha hafif atlatıyor. Ancak bu çocukların bulaştırdığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle çocuklar korona virüsün süper taşıyıcısı söz konusu olduğundan dolayı onları korumamız ve bulaştırıcılıklarını önlememiz gerekiyor" dedi.

Dicle Üniversitesi Çocuk Göğüs Hasatlıkları Hastanesi Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Velat Şen, çocukların korona virüsten korunmasına ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Çocukların süper taşıyıcı olduğunu belirten Doç. Dr. Şen, "Korona virüs çocuklarda da özellikle sonbahar ve kış mevsiminde soğuk algınlığı ile kendini gösteren virüslerden biriydi. Ancak şu anda günümüzde bahse konu olan korona virüs bunun şekil değiştirmiş halidir. Yani çocuk yaş gruplarında artık bu hastalığı maalesef giderek daha sıklıkla görüyoruz. Tabi ki çocuklar erişkinlere göre bu hastalığı yani korona virüsü daha hafif atlatıyorlar ve birçoğu da bunu semptomsuz atlatıyorlar. Ancak bu çocukların bulaştırdığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle çocukların korona virüsün süper taşıyıcısı olmalarından dolayı onlar korumamız ve bulaştırıcılıklarını önlememiz gerekiyor" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN MÜCADELE BAĞIŞIKLIK YOLLARINI KORUMAKTIR"

Astım hastalığı olan çocukların ilaçlarını düzenli olarak alması gerektiğini kaydeden Şen, bu hastalığı olan çocukların daha iyi beslenmesi ve şikayetlerine dikkat edilmesi gerektiğinin vurguladı. Doç. Dr. Şen, "İlkbahar döneminde astım rahatsızlığı olan çocukların şikayetleri daha da artabiliyor. Çünkü özellikle bu dönemde polen ve küf alerjileri yoğun miktarda bulunuyor. Bizim astımlı hastalardan istediğimiz şu, ilaçlarını mutlaka düzenli olarak kullanmalarıdır. Korona virüsle en önemli mücadele korunmaktır. Hastalıkta kullandığımız ilaçların gerçekten ne kadar iyi olduğunu şu anda biz hekimler olarak bilemiyoruz. Çocuk yaş gruplarında hepsini çok rahat bir şekilde kullanamıyoruz. Bu nedenle çocuklarımız için mücadelede korunmaktır, korunmanın yolları da bağışıklık sisteminden geçiyor. Çocuklarımızın bağışıklık sistemini çok dinç tutmamız lazım, bu da iyi bir uyku ve sağlıklı beslenme ile mümkün olabilmektedir" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZLA KALİTELİ VAKİT GEÇİRELİM"

Çocukların ruhsal durumunun çok çok önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Şen, "Dönem olarak çocuklarımız vakitlerinin büyük bir bölümünü evde geçiriyor. Bu dönemde çocukların ruhsal durumu çok çok önemli. Çünkü televizyon kanallarında ve gerekse ellerinde bulunan tablet ile telefonlarda sürekli korona virüs haberleri ile karşı karşıyadırlar. Anne ve babalara buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen evdeyken çocuklarımızla kaliteli vakit geçirelim, onları biraz olsun bu dünyanın dışında tutalım. Tabi ki izolasyon önlemlerini oyun şeklinde anlatalım ama biz biliyoruz ki çocuklarımız ruhsal dengesi çok önemlidir. Korona virüsü çok ürküterek ve çok korkutarak anlatırsak çocuklarımıza çocuklarımızın bağışıklık sistemi olumsuz etkilenir. Çocuklarla evde çok güzel aktiviteleri birlikte oyun şeklinde mutlak yapınız ve güzel havalarda izolasyon önlemine dikkat ederek çocuklarımızın maske takmasını sağlayarak site bahçesinde kendi gözetimlerinde oyun oynamalarına izin verelim ve yemek öncesi ile sonrası, oyun oynadıktan önce ve sonrasında el yıkama alışkanlığı kazandırmalarını hatırlatmak isterim" dedi.

( Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:40 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BM'den koronavirüsün çocuklara etkisi hakkında rapor: Yüz binlerce çocuk ölebilir
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü 88 yaşındaki kolonya koleksiyoneri, koronavirüs nedeniyle kolonyalarını dağıtıyor Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi Yardımcı bulamayan vatandaş, traktörü birinci vitese takıp römorka geçerek tarlasına gübre serpti İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'i çocuk (1) Sultangazi'de "uyarı" saldırısı Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum geldi İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı?
Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum geldi Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum geldi         
14:43
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı 8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı         
14:40
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı         
14:37
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı         
14:06
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı         
14:05
İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı         
13:50
Koronavirüsle savaşan kadın doktorun vücudunu görenler şaşkınlık yaşadı! Tepeden tırnağa dövmeyle kaplı Koronavirüsle savaşan kadın doktorun vücudunu görenler şaşkınlık yaşadı! Tepeden tırnağa dövmeyle kaplı         
13:41
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti         
13:34
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti         
13:20
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı 12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı         
13:02
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı         
12:56
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak 129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak         
12:49
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür         
12:33
Kimi izdivaç programıyla adını duyurdu kimisi ise Miss Turkey'de yarıştı! İşte 2020 Survivor yarışmacılarının merak edilen eşleri ve sevgilileri Kimi izdivaç programıyla adını duyurdu kimisi ise Miss Turkey'de yarıştı! İşte 2020 Survivor yarışmacılarının merak edilen eşleri ve sevgilileri         
12:29
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı? Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı?         
12:21
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim         
12:11
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı 'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı         
12:02
Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı         
11:59
Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı         
11:57
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler         
11:47
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı         
11:30
Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu ödedi Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu ödedi         
11:20
Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı         
11:16
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı         
11:12
"Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı         
11:03
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak         
11:03
Selena'nın kıvırcık saçlı güzeli Kıvılcım, değişimiyle hayran bıraktı Selena'nın kıvırcık saçlı güzeli Kıvılcım, değişimiyle hayran bıraktı         
11:00
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var         
10:57
Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak         
10:56
Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 370,5 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 370,5 liradan işlem görüyor         
10:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 14:54:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs çocukları da yakalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]