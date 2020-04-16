Korona virüs çocukların 23 Nisan coşkusuna engel olamadı - Son Dakika
Son Dakika Genel Korona virüs çocukların 23 Nisan coşkusuna engel olamadı - Son Dakika

Korona virüs çocukların 23 Nisan coşkusuna engel olamadı

6 saat önce

Korona virüs çocukların 23 Nisan coşkusuna engel olamadı Çocuklar oturdukları apartmanı 23 Nisan tören alanına çevirdi Bu apartmanda 23 Nisan'ın 100.

Korona virüs çocukların 23 Nisan coşkusuna engel olamadı

Çocuklar oturdukları apartmanı 23 Nisan tören alanına çevirdi

Bu apartmanda 23 Nisan'ın 100. yılı coşkusu şimdiden yaşanmaya başlandı

Çocuklar ve aileler evlerinin balkonlarını rengarenk 23 Nisan pankartları ile süsledi

DENİZLİ - Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime geçici süre ile ara verilmesiyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını okullarda kutlayamayacak olan çocuklar evlerinin balkonlarını 23 Nisan coşkusunu yansıtan rengarenk pankart, balonlar, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile süsledi. Apartman görüntüsü ile adeta 23 Nisan tören alanını anımsattı.

Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi, Geriz Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı Ercan apartmanı sakinleri 23 Nisan coşkusunu şimdiden yaşamaya başladı. Apartmanda yaşayan aileler çocuklarının 23 Nisan'da boyunları bükük kalmayıp bayramlarını tadını doyasıya çıkarsınlar diye balkonların 23 Nisan'ı anlatan rengarenk pankartlar, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile donattı. Apartmanları görenler ise önce şaşırdı ardından bu duyarlı davranıştan dolayı apartman sakinlerini tebrik etti.

Apartmanın 23 Nisan için süslenme fikri ise binada oturan ve sınıf öğretmeni olan Fatma Nasaroğlu ve çocuklarından çıktı. Nasaroğlu korona virüs dolayısı ile evde kaldıklarını hatırlatarak, bu dönemde de çocuklar ile iletişimi koparmamak için gayret gösterdiklerini ifade etti. Kendisi ile birlikte çocukların okullarını çok özlediklerini söyleyen Nasaroğlu, "23 Nisan geldi çattı, kapıya dayandı. Okullardaki kutlama coşkusunu nasıl yaşatabiliriz düşüncesi ile yola çıktık ve komşularımız ile birlikte ortak bir düşüncede buluştuk. Birlikte bu çalışmayı yapmaya karar verdik. Hep birlikte güzel bir etkinlik oldu ve tüm Türkiye'ye örnek olması ve Türkiye'nin bu duyguyu yaşamasını diliyoruz" dedi.

Öte yandan, ilk okul öğrencisi Eymen Güneş ise İhlas Haber Ajansı kameralarına 23 Nisan coşkusunu anlattığı şiir okuyarak, her şeye rağmen 23 Nisan'ın sevincini yaşayacaklarını söyledi.

Korona virüs çocukların 23 Nisan coşkusuna engel olamadı

Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:14 Kaynak: İHA

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