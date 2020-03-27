Korona virüs cuma pazarını da vurdu - Son Dakika
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Korona virüs cuma pazarını da vurdu

6 saat önce

Korona virüs cuma pazarını da vurdu Tüm dünyada olduğu gibi son dönemde Türkiye'de de hızla yayılmaya başlayan korona virüs salgını sebebiyle Çanakkale'deki cuma pazarı en boş günlerinden birini yaşadı.

Korona virüs cuma pazarını da vurdu

ÇANAKKALE - Tüm dünyada olduğu gibi son dönemde Türkiye'de de hızla yayılmaya başlayan korona virüs salgını sebebiyle Çanakkale'deki cuma pazarı en boş günlerinden birini yaşadı.

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının 11 Mart'ta görülmesi sonrası yaşanmaya başlayan tedirginlik pazarları da olumsuz etkilemeye başladı. İlk vakanın görüldüğü tarih sonrası vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulanacağı endişesiyle stok yapmayı başladığını bu sebeple de satışların iyi olduğunu dile getiren pazar esnafı, bugün ise vatandaşların 'Evde kal' çağrısına uyduğunu ancak dışarı çıkmaya çekindiği için pazardaki satışların da ciddi oranda düştüğünü dile getirdiler. Çanakkale'de ise en kalabalık pazarlardan biri olan cuma pazarı bugün en boş günlerinden birini yaşadı. Az sayıda vatandaşın geldiği pazarda esnaflar da eldiven maske takarak tedbirlerini alsalar da satışlardaki düşüş yüzlerini güldürmedi.

"Korona bizi çok kötü etkiledi"

Cuma pazarındaki durgunluk ve korona virüs salgınının kendilerinde oluşturduğu tahribat ile alakalı görüşlerini paylaşan pazar esnafı Murat Yılmaz, "Korona bizi çok kötü etkiledi. Artık müşteri diye bir şey yok pazarlarda. Önceden 500 marul satıyorsak, şuan 100'e düştü. Burada en önemli koruma tedbiri olarak eldiven takıyoruz. Ama durum çok kötüye gidiyor. Pazar yerine baktığınız zaman esnaftan başka kimse yok ki. Sabahtan beri burada oturuyoruz. 2-3 tane marul sattık. Satışlarımız belki de yüzde 300 düştü" dedi.

"İnsanlar korkmuş durumda"

Bir diğer pazar esnafı Tarık Yiğit ise satışların geçen haftaya kıyasla düştüğünü belirterek, "Geçen haftaya kıyasla satışlar biraz daha az. Ölümlerden dolayı insanlar korkmuş durumda. Şuan insanlar evden çıkmıyor. Çoğunluğu 'Evde kal' uyarılarına uyuyorlar. Biz de önlemlerimizi alıyoruz. Durum çok ciddi. Pazar esnafını nasıl etkiledi? İlk günlerde sokağa çıkma yasağı korkusuyla evlerine stok yapmak için bir ilgi vardı. Sonraki dönemde evden çıkmadıkları için şuan satışlar azaldı. Virüsün bizi de iyi etkilemediği ortada" ifadelerini kullandı.

Korona virüs cuma pazarını da vurdu

Çanakkale, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:12 Kaynak: İHA

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