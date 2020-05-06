Korona virüs değil asılsız söylentiler kasabadaki iki mahalleyi etkiledi - Son Dakika
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Korona virüs değil asılsız söylentiler kasabadaki iki mahalleyi etkiledi

6 saat önce

Korona virüs değil asılsız söylentiler kasabadaki iki mahalleyi etkiledi Kayseri'de 30'a yakın kişinin korona virüsüne yakalandığı söylentisi 5 bin nüfuslu Sindelhöyük kasabasını etkiledi Kayseri'de bulunan ve 5 bin nüfusa sahip Sindelhöyük kasabasında 30'a yakın kişinin Covid-19 testinin...

Korona virüs değil asılsız söylentiler kasabadaki iki mahalleyi etkiledi

Kayseri'de 30'a yakın kişinin korona virüsüne yakalandığı söylentisi 5 bin nüfuslu Sindelhöyük kasabasını etkiledi

KAYSERİ - Kayseri'de bulunan ve 5 bin nüfusa sahip Sindelhöyük kasabasında 30'a yakın kişinin Covid-19 testinin pozitif olduğu ve bir çok evin karantina altına alındığı söylentisi, kasabanın bir çok köy ile ticari ilişkilerini etkilerken, şehir merkezine çalışmaya giden vatandaşların da işsiz kalmasına sebep oldu.

Sindelhöyük kasabası Fatih Mahalle Muhtarı Ahmet Sınırtepe, kasabada 15 pozitif vaka olduğunu ve bunlardan 7'sinin iyileşerek evlerinde karantina altına alındıklarını belirterek, "Biz bir hafta önce İl Sağlık Müdürlüğü'nden kendimiz iki mahallede test yapılması talebinde bulunduk. Talebimiz sonrasında gelen ekipler yaklaşık 220 hanede Covid-19 testi yaptılar ve bunların hepsi negatif çıktı" dedi. Muhtar Sınırtepe, kasabada 30'a yakın kişinin korona virüse yakalandığı ve kasabanın karantina altına alındığı yönünde asılsız haber ve söylentiler olduğunu belirterek, "Bu söylentiler sonrasında ilçeye gittiğimizde bizi dışlıyorlar. Bizim kasabamızda bakkal, manav, kasaplar, hırdavatçılar var. Çevre köylerden buraya alışverişe gelen bir çok insan var. Asılsız haber ve söylentiler nedeniyle kasabamızın ticareti de etkilendi, alışverişe gelen bile olmuyor" diye konuştu. Sınırtepe, "Bu hastalık sadece Sindelhöyük'e gelmedi. Dünyaya yayılan bir virüs. Biz kasabamızda tüm önlemlerimizi aldık ve yetkililer de bize her türlü desteği veriyor. Bu virüse karşı mücadele veren Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, İl Sağlık Müdürümüz ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz" ifadesinde bulundu.

Kasabada esnaf olan Kenan Sekidağ ise söylentilerden dolayı çevre köylerden alışverişe gelen müşteri sayısında azalma olduğunun altını çizerek, "Kasabamızda korkulacak herhangi bir durum yok. Hem kendi önlemlerimizi hem de gelecek olan müşterilerimizin hijyenini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Sekidağ, "Kayseri'ye malzeme almaya gittim orada toptancım diyorki 'Sindelhöyük'de virüs varmış karantinadaymış sen nasıl geldin' diyor. Bende burada öyle bir karantina durum falan yok dedim. Bizim halkımız da tedirgin oluyor çarşıya gelemiyor, tedirgin olmasınlar biz esnaflar olarak gerekli önlemleri alıyoruz ve ticaretimizin tedbirli bir şekilde devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sindelhöyük kasabasını Yenice Mahalle Muhtarı Mehmet Farsak ise, "Şu anda Sindelhöyük'de belirli bir hasta sayımız var bu hasta sayımız 15 olunca biz Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ve Develi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile istişareye geçerek 'hasta sayımız arttı, bizim burada bir önlem alalım nasıl bir önlem alabiliriz' diye konuştuk. Sağlık Müdürlüğü bize 2 gün Cumartesi ve Pazar günü sağlık ekipleri gönderdi. Bu ekip ile beraber ev ev gezerek test yaptık, yaklaşık 220 kişiden test aldık. Bu 220 kişinin 220'si de negatif çıktı. Bizim 15 vaka sayımız vardı, şu an hastanede 8 hastamız kaldı ve 7 kişi tahliye oldu. Bu vatandaşlarımız evlerinde karantina altındalar. Bu karantinayı da biz muhtarlar yönetiyoruz" dedi.

Sindelhöyük'ten Kayseri şehir merkezine çalışmaya giden işçilerin de asılsız söylentiden dolayı etkilendiğini anlatan muhtar Farsak, "Kayseri'de Sindelhöyüklü olduğu için işyerleri çalışan işçileri geriye gönderiyormuş. Yetkililerden buna bir an önce çare bulmalarını ve bu işi düzeltmelerini istiyoruz. Bu hastalık sadece Sindelhöyük'de değil bütün dünyaya yayılmış durumda" diye konuştu.

Korona virüs değil asılsız söylentiler kasabadaki iki mahalleyi etkiledi

Sindelhöyük, Koronavirüs, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 10:33 Kaynak: İHA

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