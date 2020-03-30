Korona virüs denetimi nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi - Son Dakika

Korona virüs denetimi nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi

İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetime başlandı, sürücülerin ateşleri ölçüldü

İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler yapılmaya başlandı. TEM Kınalı ve Tuzla TEM otoyolundan geçen tüm araçların polis tarafından denetlenmesiyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Korona virüs denetimi nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler yapılmaya başlandı. Trafik polisleri Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen tüm araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Araç içerisinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda TEM otoyolundan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken, TIR, kamyonet ve ticari araçların kasaları olası yolcu taşıma ihtimaline karşı polis tarafında denetlendi. Denetim nedeniyle yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.

Korona virüs önlemleri kapsamında yapıla denetimler nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi.