Korona virüs denetimleri gece yarısına kadar sürüyor: Her yer tek tek kontrol ediliyor - Son Dakika

Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kent genelinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimlerini gece yarısına kadar sürdürüyor.

Kırıkkale Valiliği bünyesinde kurulan İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri, kent genelindeki düğün salonları, kafeler, oturma parkları, cadde ve sokaklar ile insan yoğunluğunun olduğu alanlarda korona virüs denetimlerini gece saat 24.00'a kadar sürdürüyor. Kent merkezinde düğün salonlarını denetleyen İSDEM ekipleri, davetlilerin ve işletme sahibinin tedbirlere uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi tedbirler denetliyor.

Kafe ve restoranlarda da denetimlerini sürdüren ekipler, girişte ateş ölçümü yapılıp yapılmadığını ve el dezenfektanı cihazlarını kontrol ediyor. Ayrıca kafe ve restoran işletmecileri, masalar arası sosyal mesafenin sağlanması ve yoğunluğun önlenmesi konusunda da uyarılarda bulunuyor. Ekipler, insan yoğunluğunun olduğu oturma parkları, cadde ve sokaklarda maske denetimini gerçekleştiriyor. Kent genelinde çoğunluk maske kullanıyor.

"İnsanlarımız duyarlı, bir olumsuzluk yaşamadık"

İHA muhabirine konuşan Düğün Salonu İşletme Sahibi Mevlüt Atak, "Gelen ekipler duyarlı insanlar biz de onlara yardımcı oluyoruz. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadık bugüne kadar. Girişlerde mesafe tedbirlerimiz var. Görevliler tarafından gelen misafirlerimizin ateşini ölçerek salona alıyoruz. Masalar arasında 1.5 metre mesafeye uyuyoruz. Sandalyeler arasındaki mesafeye uyuyoruz. Halay ve dans için sahneye de sadece 6 kişi çıkıyor. Orkestramız devamlı uyarılarını da yapıyor. Halkımızda insanlarımızda duyarlı olumsuzluk yaşamadık. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Hijyen kuralları bizim için önemli"

İSDEM ekiplerinin sıklıkla denetim yaptıklarını belirten Kafe İşletme Müdürü Muhammed Ormancı, uyarıcı levhalar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyduklarını ifade etti. Ormancı, "Salgın denetim planımız var kendi hazırladığımız. Onun dışında 1 Haziran'da hazırlanan genelgeyle ilgili tüm personelin sağlık önlemeleri alındı. Sosyal mesafe kuralları, masalarda bulunan dezenfektanlar, lavabolardaki uyarılar ve mağaza dışındaki uyarılar bulunduruldu. Gelen misafirlerimize de uyarılar gerekli bir şekilde yapılıyor. Bunun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Sonuçta kamusal bir alanda iş yapıyoruz. Kamu hizmeti veriyoruz. Ekiplerimiz genellikle çok sık denetime geliyor. Bende her geldiğimizde soruyorum bir eksiğimiz var mı? Yeni bir genelge ya da bir yayın. Malumunuz pilot bölgeyiz yeni uygulamalar çıkıyor. Her çıkan uygulamaya riayet gösteriyoruz biz. Gelen ekiplerde zaten aynısını söylüyorlar. Bugüne kadar herhangi bir eksiğimiz çıkmadı. Bizde buna özen gösteriyoruz zaten. Salgın olsun olmasın hijyen kuralları bizim için önemli zaten" diye konuştu. - KIRIKKALE