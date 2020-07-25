Korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Korona virüs denetimleri sürüyor

Kocaelinin İzmit ilçesinde iş yerlerinde Korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor.

Kocaelinin İzmit ilçesinde iş yerlerinde Korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor. İzmit'te, İl Ticaret, İl Sağlık, İl Emniyet müdürlükleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Korona virüs tedbirleri çerçevesinde AVM ve diğer iş yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında İzmit ilçesinde AVM'lerdeki iş yerlerini İl Ticaret, İl Sağlık, İl Emniyet müdürlükleri ile birlikte denetliyor. Denetimlerde, Lokanta, pastane, kafe, kahvehane gibi işyerlerinin çalışanlarına maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda alınan tedbirler hatırlatılıyor. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 01:30

Kaynak: İHA

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