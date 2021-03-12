Korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Korona virüs denetimleri sürüyor
12.03.2021 14:53
Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.
Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor. Denetimlerde 1 kişiye ilk uyarı, 12 kişiye ikinci uyarı ve para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 2 bin 980 resen denetim, 3 ihbar ve 312 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde il genelinde 1 kişiye ilk uyarı, 12 kişiye ikinci uyarı ve para cezası uygulandı. - ZONGULDAK
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