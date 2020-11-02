Korona virüs denetimlerinde 125 kişiye 393 bin 750 lira ceza - Son Dakika

Korona virüs denetimlerinde 125 kişiye 393 bin 750 lira ceza
02.11.2020 10:58
Korona virüs ile mücadele kapsamında Eskişehir'de salgın tedbirlerine ilişkin yapılan denetimlerde 125 kişiye toplam 393 bin 750 lira para cezası uygulandı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Eskişehir'de salgın tedbirlerine ilişkin yapılan denetimlerde 125 kişiye toplam 393 bin 750 lira para cezası uygulandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı polis ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, salgın tedbirlere uyulmadığı tespit edilen birkaç adreste denetim yaptı. Bu kapsamda bir eğlence mekanında sosyal mesafeye uyulmadığı ihbarını alan ekipler, Korona virüs tedbirlerine aykırı davranan 125 kişiye toplam 393 bin 750 lira ceza kesti. - ESKİŞEHİR
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