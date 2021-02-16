Korona virüs denetimlerinde 480 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 480 şahsa ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs denetimlerinde, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 317, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 163 şahsa ceza kesildi. Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 183 şahıs ise uyarıldı.

Ayrıca denetlenen 326 işyerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. - GAZİANTEP