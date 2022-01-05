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Korona virüs diş ağrılarını arttırdı - Son Dakika

Korona virüs diş ağrılarını arttırdı

05.01.2022 10:30

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Oto, korona virüs salgını nedeniyle karantina ve sosyal izolasyon gibi sıkıntı ve stres yaşatan süreçlerin diş ve diş eti sağlığını olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Oto, korona virüs salgını nedeniyle karantina ve sosyal izolasyon gibi sıkıntı ve stres yaşatan süreçlerin diş ve diş eti sağlığını olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

Korona virüs nedeniyle yaşanan belirsizliğin vatandaşların psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini ifade eden uzmanlar, bunun diş sıkmaya da neden olduğunu söylediler. Gündüz kontrol altında tutulabilen stres ve endişenin, geceleri uyku sırasında diş sıkma ve diş gıcırdatma olarak kendini gösterdiğini belirten uzmanlar, "Geceleri diş hekimlerince yapılan dişler, çene ve yüz kaslarına yönelik olarak kişiye özel hazırlanan ağız içi plakları, çene kasına botoks uygulamaları ve dişlerin çiğneyici yüzeylerinin düzenlenmesi gibi tedavi yollarıyla diş kaybının önüne geçilebiliyor" dedi.

"DİŞ SIKAN HASTA ORANININ ÇOK ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ"

Açıklamalarında vatandaşların ağız ve diş temizliğine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Oto, "Özellikle bu pandemi çocuktan yetişkin bireylere kadar herkeste psikolojik olarak bir tedirginlik oluşturdu. Ciddi anlamda diş sıkmaları yönüyle gelen hasta oranının çok arttığını görüyoruz. Bu durumda ilgili hocalarımızla da istişarelerde bulunuyoruz. Diş sağlığı için vatandaşların özellikle diş fırçalamaları ve diş bakımı yapmaları gerekir. Geçmişten günümüze baktığımızda, anne ve babamızın bize önerdiği en önemli şey diş fırçalamadır. Ağız içi hijyeni çok önemli. Diş çürüklüğünün ve dişe tedavi etmemenin ileride kronik bir rahatsızlığın temelinin oluşturduğu yönünde literatürler biliyoruz. Diş hekimine gelmeden önce iyi bir bakım, temizlik ve hijyen noktasında herkesin dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde implant teknolojisinin çok geliştiğini vurgulayan Oto, "Dişini kaybeden insanlar, estetik kaygılarından dolayı implant yaptırıyorlar. Alkol veya sigara kullanımı, implantın kalitesini ve ömrünü kısaltabiliyor. Yine ağız için reflü problemi olan kişilerde, asitli gıda tüketimi de implantın ömrünü kısaltabiliyor. Bu anlamda hekime gelmeden önce mutlaka temizlik ve hijyen noktasına dikkat etmemiz ve hekimin önerilerine dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

"ŞEFFAF PLAK TEDAVİSİ İLE DİŞ SIKMA SORUNU TARİHE KARIŞACAK"

Şeffaf plak uygulaması ve benzeri tedavilerle gece diş sıkma sorunun tarihe karışacağını belirten Oto, "Şeffaf plak uygulaması, diş teline alternatif farklı bir tedavi yönteminin yanında yediğimiz gıdaların diş telinin arasına sıkışması noktasında bir takım sıkıntıları önleyen yeni bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi 8 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, bizim fakültemizde birkaç yıldır var. Gece uyurken, dişleri sıkıştırma, stres ve sıkıntılardan dolayı şeffaf plak tedavisi etkili olacaktır. Bununla ilgili farklı tedavi stratejileri de var. Kaslara uygulanan bir botoks tedavisi ve benzeri bir takım ilgili alanda ki hocalarımızın uyguladığı bir takım teknikler var. O bölgede ki kasları gevşeterek, geceleri ağzın sıkılması veya dişlerin aşırı sıkılmasına bağlı semptomları önlemek adına farklı tedavi prosedürleri uygulamaktayız" dedi.

(Yunus Tuğrul/ İHA)

Korona virüs diş ağrılarını arttırdı
Korona virüs diş ağrılarını arttırdı
Korona virüs diş ağrılarını arttırdı

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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