Korona virüs Diyarbakır'da bayram alışverişini olumsuz etkiledi - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi, Diyarbakır'da bayram alışverişlerini olumsuz etkiledi. Özellikle Sur ilçesinde giyim mağazalarında durgunluk yaşandığı gözlenirken esnaf da satışların azaldığını aktardı.



Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar bu yıl Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek. Her yıl kalabalık grupların alışveriş yaptığı Sur ilçesinde satışlar yarıdan fazla düştü.



Sur ilçesinde yaklaşık 40 yıldır esnaf olan Fahri Dağ, korona virüs nedeniyle satışlarının olumsuz etkilendiğini söyledi. Dağ, "Esnaf olarak ilk defa böyle bir bayram görüyoruz. Her şeyin bir ilki vardır. Buna da şükür ve beterin beteri vardır. Virüs işlerimizi çok etkiledi" dedi,



Geçtiğimiz yıllara göre çok az vatandaşın dışarıda olduğu görüldü. - DİYARBAKIR