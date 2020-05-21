Korona virüs dünya genelinde 5 milyonu aşkın kişiye bulaştı - Son Dakika

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 326 bin 65 kişi hayatını kaybetti. Son bir günde Covid-19'dan ölenlerin sayısı İspanya'da 27 bin 873'e, İngiltere'de 35 bin 704'e, İtalya'da 32 bin 330'ya, Fransa'da ise 28 bin 132'ye yükseldi.
Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da Covid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar bir günde en yüksek ölüm gerçekleşti. Brezilya'da son 24 saatte bin 179 kişi hayatını kaybetti. Salgının en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka tespit edilen 4. ülke konumuna yükseldi.
VAKA SAYISI YÜKSEK OLAN ÜLKELER
RUSYA
İSPANYA
BREZİLYA
İNGİLTERE
İTALYA
FRANSA
ALMANYA
TÜRKİYE
İRAN
HİNDİSTAN
PERU
ÇİN
KANADA
SUUDİ ARABİSTAN
BELÇİKA
MEKSİKA
(İHA)