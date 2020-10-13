Korona virüs, e-ticaret, hijyen ve bilgi güvenliğinin önemini de ortaya çıkardı - Son Dakika

Korona virüs, e-ticaret, hijyen ve bilgi güvenliğinin önemini de ortaya çıkardı

13.10.2020 14:53
Korona virüs, e-ticaret, hijyen ve bilgi güvenliğinin önemini de ortaya çıkardı, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 8 aydır etkili olan Korona virüs, ticaretin şartlarını da değiştirdi.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 8 aydır etkili olan Korona virüs, ticaretin şartlarını da değiştirdi. Süreç kapsamında pek çok firma dışa açılamadığı için zor günler yaşarken işinde hijyene ve e-ticarete önem verenler süreçten en az etkilenenler arasında yerini aldı.

Halı sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye'nin her yerinde bayileri bulunan İnci Kilim&Halı Firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Güllük, Korona virüsün sosyal yaşamda olduğu kadar ticari yaşamda da birçok alışkanlığı değiştirdiğini söyledi. Yaklaşık 10 yıl önce girdikleri Halı ve Kilim sektöründe bugün Türkiye'nin dört bir yanında odluğu gibi yurt dışında da kendi markalarını taşıyan ürünlerin reyonlarda yer almasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yavuz Güllük, "Pandemi süreci insanlarımıza her şeyin başının sağlık olduğunu yeniden gösterdi. Bu süreçte tüketiciler, herhangi bir ürünü alırken rahat kullanımı ve güzel görünümün yanında hijyen olmasına daha çok özen göstermeye başladı. Hayatımızın büyük bir bölümünü üzerinde geçirdiğimiz ve en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızın da üzerinde büyüdüğü halı ve kilimlerin en kolay şekilde temizlenmesi bu süreçte tüketicilerin olmazsa olmaz koşulu arasında yerini aldı. Firma olarak tüm ürünlerimizde bu koşulları göz önünde tuttuğumuz için pandemi sürecinde daha çok tercih edilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Djital güvenlik ve e-ticaret günümüz ticaretinin olmazsa olmazı oldu"

Korona virüs sürecinde sağlık açısından korunmanın en temel şartlarından biri olan sosyal mesafenin ticarette de dijitalleşmeyi zorunlu kıldığını belirten Yavuz Güllük, ticaretteki başarı ve tecrübesini dijital çağa ayak uydurmakta gecikenler için paylaştı. Dünyanın artık bir telefon ve bilgisayara sığdırıldığını belirten İnci Kilim&Halı Firması'nın Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Güllük, "Korona virüs başta sağlığımız olmak üzere ticari ve sosyal hayatı olumsuz etkiledi. Ancak hijyen başta olmak üzere kaliteye önem veren ve çağın gereksinimi olan internet ve dijital ticaretin diğer adı olan e-ticarete ayak uyduranlar süreci daha kolay atlatıyor. Bunun yanında eskiden bina ve mal güvenliği bir işetme için en önemli unsurlardan biriydi. Şimdi dijital güvenlik en önemli unsurların başında yer aldı. Kısacası bu süreçte hijyen, kalite ve dijital güvenliğini sağlayıp internet üzerinden faaliyetlerine devam edenler Korona virüsten en az etkilenenler olacak" diye konuştu. - AYDIN

Korona virüs, e-ticaret, hijyen ve bilgi güvenliğinin önemini de ortaya çıkardı

Yönetim Kurulu, Koronavirüs, Ticaret, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüs, e-ticaret, hijyen ve bilgi güvenliğinin önemini de ortaya çıkardı - Son Dakika Ekonomi

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