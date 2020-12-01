Korona virüs "ekşi mayalı" ekmeğe rağbeti artırdı - Son Dakika

Korona virüs "ekşi mayalı" ekmeğe rağbeti artırdı

01.12.2020 12:16

- Korona virüs "ekşi mayalı" ekmeğe rağbeti artırdı Tokat'ta köylerde kadınların imece usulü yaptıkları ve bağışıklığı güçlendirdiği düşünülen ekşi mayalı köy ekmeğe rağbet arttı.

- Korona virüs "ekşi mayalı" ekmeğe rağbeti artırdı

TOKAT - Tokat'ta köylerde kadınların imece usulü yaptıkları ve bağışıklığı güçlendirdiği düşünülen ekşi mayalı köy ekmeğe rağbet arttı.

Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız Köyünde kadınlar haftanın bir günü ev ekmeği yapmak için bir araya geliyor. Hamur teknesinde un içerisine ekşi maya, tuz ve su katılarak yoğruluyor. Elleri ile yoğurulan hamur yaklaşık 2 saat dinlenmeye bırakılıyor. Daha sonra mayalanan hamur fırına verilmek üzere tekneden alınarak yumak haline getiriliyor. Odun ateşinde ısınan kara fırına sürülen ekmek yaklaşık 1 saatte pişerek tüketime hazır hale geliyor. Çarşı ekmeğine göre daha uzun süre bayatlamadan evlerde muhafaza edilen ev ekmeği damaklarda ayrı bir lezzet bırakıyor.

Turhal'dan köyüne ekmek yapmak için gelen Emine Yanar (62), köy ekmeğini uzun süre bayatlamadığı için tercih ettiklerini söyledi. Geleneksel yöntemlerle ekmek yapmayı annesinden öğrendiğini belirten Yanar, kendisinin de kızına ve gelinlerine öğrettiğini kaydetti. Ekmek yapma telaşının akşamdan başladığını söyleyen Yanar, "Akşamdan ev mayamızı ekşitiyoruz. Sabaha kadar bekliyor, unumuzu eliyoruz. teknemizde 1 saat kadar eşki mayamızı tuz ve suyumuzu katarak yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamur yaklaşık 2 saat dinleniyor. Sonra kara fırınımızı yakıyoruz. Hamurumuzu döküyoruz, hamuru somun haline getirip, fırına veriyoruz. Yaklaşık 1 saat sonra ekmeğimiz tüketime hazır hale geliyor. Çocuklarım köy ekmeğine alışkın oldukları için çok seviyorlar, geldiklerinde yapıyorum götürüyorlar" diye konuştu. Ev hanımı Şerife Çağlar ise yaptıkları ekmekleri dondurucuda muhafaza edip uzun süre tüketme imkanı olduğunu söyledi.

Ekşi mayalı ekmeğe rağbet arttı

Kent merkezinde ekşi mayalı ev ekmeği satan Dürdane Türköz, fiyatının artmasına rağmen salgın nedeni ile ev ekmeğinin rağbet gördüğünü söyledi. Türköz, "Korona virüsten dolayı ev ekmeği satışlarımız daha da fazlalaştı. Bunun nedeni de ev mayası olduğundan daha sağlıklı olduğu için.

Korona virüs ekşi mayalı ekmeğe rağbeti artırdı
Korona virüs ekşi mayalı ekmeğe rağbeti artırdı
Korona virüs ekşi mayalı ekmeğe rağbeti artırdı
Korona virüs ekşi mayalı ekmeğe rağbeti artırdı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüs 'ekşi mayalı' ekmeğe rağbeti artırdı - Son Dakika


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