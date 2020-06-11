Korona virüs Erbil mahkemesine sıçradı - Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) bu kez Erbil Mahkemesi'nde görüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunun ardından Erbil Mahkemesi'ne de korona virüs sıçradı. IKBY Yüksek Yargı Meclisi tarafından yapılan açıklamada, Erbil Temyiz Mahkemesi'nde 2 yargıçla bazı avukatların korona virüsü salgınına yakaladığını belirterek, mesaiye 14 gün ara verildiğini söyledi. Mahkeme binasının dezenfekte edilmesi için karantina altına alındığı kaydedildi. Öte yandan IKBY parlamentosu milletvekillerinin birinde korona virüs teşhisi üzerine çalışmalarına 2 hafta ara vermeye karar alındığı açıklanmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)