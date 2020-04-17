Korona virüs etkisi altındaki İstanbullulara "tek şerit" işkencesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs etkisi altındaki İstanbullulara 'tek şerit' işkencesi - Son Dakika

Korona virüs etkisi altındaki İstanbullulara "tek şerit" işkencesi

6 saat önce

Korona virüs salgını sebebiyle birçok İstanbullu evine kapandı, işe gitmesi zorunlu olduğu için risk alıp dışarı çıkanlar ise, "tek şerit" uygulaması yüzünden, araçları ile boş yollarda trafik eziyeti yaşıyorlar.

Korona virüs etkisi altındaki İstanbullulara

Korona virüs salgını sebebiyle birçok İstanbullu evine kapandı, işe gitmesi zorunlu olduğu için risk alıp dışarı çıkanlar ise, "tek şerit" uygulaması yüzünden, araçları ile boş yollarda trafik eziyeti yaşıyorlar. E-5 ve otoyollarda uygulanan 3 şeritten 1 şeride daraltmalar, eve dönmek durumunda olan binlerce kişinin, trafikte saatlerce zaman kaybetmesine yol açıyor. Trafiğin sadece tek şeride indirilip hiçbir kontrolün yapılmadığı uygulama, özellikle akşam iş dönüşlerinde kilometrelerce kuyruğun oluşmasına sebep oluyor.


Korona virüs salgını sebebiyle, uzmanlar tarafından yapılan "evde kal" çağrısına birçok İstanbullu uydu. Sokağa çıkma yüzde 70 azalınca, dünyaca ünlü İstanbul trafiği rahatladı. Birçok İstanbullu işlerini evden idare etmeye başlayınca, üretim yavaşlatılınca, ana arterler normal hız limitlerinde kullanılabilir hale geldi. İşlerini evinden takip edenler ile, eğitim ve üretim durması ile evine kapananlar, yollara çıkmayınca, dışarı çıkanlar hızlıca işlerine gidip, evlerine dönebiliyorlardı. Ancak son günlerde bazı arterlerde özellikle trafiği dar boğaza sokmak için başlayan şerit daraltmaları, anlamsız olduğu için tepkilere sebep oluyor.


"5 kilometrelik sıkışıklıkta bizim 40 dakikamızı alıyor"


Yenibosna'daki iş yerinden Güzelce'deki evine dönmeye çalışan Abdülvahit Arvas, akşam saatlerinde ilk günlerde çok kolay bir şekilde evine dönebildiğini söyledi. Arvas, "Ancak son günlerde Büyükçekmece'de şeridin 3'ten 1'e indirilmesi ile boş trafikte işkence yaşıyoruz. Yenibosna'dan 25 dakikada Beylikdüzü Kıraç kavşağına kadar gelmemize rağmen, Büyükçekmece'deki daraltma yüzünden buradaki 5 kilometrelik sıkışıklıkta bizim 40 dakikamızı alıyor. Eski trafik günlerindeki dönüş sürelerine geldik. Oysa bir kontrol de yapılmıyor. Kontrolde yapılabilir. Ama bunu ileride, hastane yakınında geniş alanlarda, araçlar yan taraftaki boş alana alınarak kontroller yapılabilir. İşi olmayan hiç kimse zaten aracı ile trafikte dolaşmıyor. Böyle bir uygulamanın faydasını anlayamıyoruz. Önemli olan doğru kontroller" diye konuştu.


"Oluşturulan trafik sebebiyle ilave stres yaşıyor"


Özellikle İstanbul'un ana arterleri olan E-5 Otoyolu ve TEM Otoyolu'nda yapılan "tek şerit" uygulaması akşam saatlerinde kilometrelerce trafiğin oluşmasına neden oluyor. Zaman zaman işine gitmek zorunda kalan İstanbullular ise, yetkililerden anlamsız bu daraltmaları kaldırıp, daha neticeye matuf çalışmalar sergilemesini istiyorlar. Salgın zamanında çalışmak zorunda olan İstanbullular, işinin bitmesinin ardından biran önce evine gidip izalosyona girmek isterken, karşılaştığı kilometrelerce boşuna oluşturulan trafik sebebiyle ilave stres yaşıyor. - İSTANBUL

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:28 Kaynak: İHA

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