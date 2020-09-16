"Korona virüs" farkındalık tişörtleri yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

"Korona virüs" farkındalık tişörtleri yoğun ilgi görüyor

"Korona virüs" farkındalık tişörtleri yoğun ilgi görüyor Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent'te artan Covid-19 vakalarına dikkat çekmek için hazırladığı "korona virüse karşı dikkat" ve "maske-mesafe-temizlik" yazılı tişörtler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

"Korona virüs" farkındalık tişörtleri yoğun ilgi görüyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent'te artan Covid-19 vakalarına dikkat çekmek için hazırladığı "korona virüse karşı dikkat" ve "maske-mesafe-temizlik" yazılı tişörtler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı AŞTİ, Dikimevi Ankaray İstasyonu, Batıkent Metro İstasyonu ile Hacı Bayram-ı Veli Camii önü ve Güvenpark'ta gerçekleşen dağıtımdan sonra Mamak, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ, Kızılcahamam, Akyurt, Gölbaşı ve Sincan'da da tişört ve maske dağıtıldı.

Tüm ilçelerde farkındalık tişörtleri dağıtılacak

Salgınla mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak birçok tedbir aldıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, başlatılan farkındalık kampanyasının da tüm ilçelere ulaşmasını sağlayacaklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak belediyenin tüm imkanlarıyla korona virüs salgınının yayılmasındaki artışa paralel olarak her alanda mücadelemizi sürdürüyoruz. Belediyemiz tarafından vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak amacıyla 'korona virüse karşı dikkat' temalı tişörtler tasarladık. Binlercesini beş merkezde dağıttık. Mamak ve Pursaklar meydanında da dağıtımımızı tamamladık. Nallıhan'dan Şereflikoçhisar'a kadar diğer ilçelerimize de ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın bu tişörtleri kullanmalarını ve bilinç düzeylerini biraz daha artırmalarını talep ediyoruz."

"Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz"

Zabıta Daire Başkanı Koç, kişisel temizliğe önem vermenin her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Herkesi kalabalıklardan kaçınmaya, sosyal mesafeleri korumaya, maske kullanmaya, kullanılmış maskeleri usulüne uygun şekilde imha etmeye davet ediyoruz. Kişisel temizlik her şeyden önemli. Mesafeyi korursak mesafeler bizi yakınlaştıracak, kişisel temizliğimize önem verirsek salgının yayılmasını önleyeceğiz. Herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu tişörtlerin de bu amaca hizmet etmesini, farkındalığı artırmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların pandemi sürecinde aralıksız olarak devam ettiğini belirten Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan ise, "Ankara genelinde sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla tişörtlerimizle dikkat çekmek için dağıtımlarda bulunuyoruz. Vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Korona virüs farkındalık tişörtleri yoğun ilgi görüyor

Koronavirüs, Başkent, Zabıta, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Korona virüs' farkındalık tişörtleri yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

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