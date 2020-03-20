Korona virüs fırsatçıları yakayı ele verdi - Son Dakika

Bartın'da korona virüs salgınının ardından dezenfektan ürünlerine yönelik talep artışını fırsat bilerek merdiven alt üretim yapan firmaya baskın yapıldı. Baskında 121 adet izinsiz üretilen dezenfektan maddesi gele geçirildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından korona virüs salgını sonrası fırsatçılık yapmaya çalışanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda "Merdiven altı imalat" olarak tabir edilen şekilde üretilen dezenfektan maddeleri ele geçirildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Atılım Sanayi Mevkiinde faaliyet gösteren bir iş yerinde izinsiz olarak dezenfektan madde üretildiği ve bu ürünlerin kent merkezinde bulunan iki ayrı işyerine satıldığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinin ardından yapılan baskında Emniyet ekiplerince 121 adet 1 litrelik ambalajda el temizleme solüsyonu ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar Kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

(Akif Yaman/İHA)