Korona virüs fırsatçılarına karşı ekipler harekete geçti - Son Dakika

Korona virüs gerekçe gösterilerek, bazı gıda ve hijyen ürünlerini fahiş fiyattan satanlara karşı ekipler harekete geçti. Ümraniye Belediyesi korona virüsü bahane ederek fiyat artırımında bulunanlara karşı önlem almak amacıyla denetimlerini artırarak, marketlerde fiyat denetimi yaptı.



Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri Corona virüs (Covid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde etmeye çalışan firmaları önlemek amacıyla ilçe genelinde inceleme başlattı. İlçe genelinde marketlere giren ekipler, özellikle hijyen ürünleri ve bazı gıdaların fiyatlarını tek tek inceledi. Kasada çıkan fiyatla etiket üzerindeki fiyatları karşılayan ekipler, vatandaşları da fahiş fiyat satanları kendilerine bildirmelerini istedi.



Ümraniye'de bulunan marketlerde inceleme yapan Ümraniye Belediyesi Zabıta yetkilisi, Makbule Sönmez, " 6502 sayılı yönetmenliğin Tüketiciyi Koruma Kanunu gereği fiyatlardaki artış, gündemde olan korona virüsünden dolayı vatandaşımız mağdur edilmemesi için fiyat denetimlerini yapıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız incelemelerde bir olumsuzluğa rastlamadık ama Ümraniye Belediyesi olarak denetimlerimizi devam ettireceğiz. Vatandaşlarımız bize mesaj olarak olumlu dönüş yapıyorlar, denetimlerimizi takdir ediyorlar" diye konuştu.



Vatandaşlar ise denetimleri olumlu bulduklarını söyleyerek, " Fırsatçılara göz açtırılmamalı " dedi. Öte yandan market yöneticileri, kendi fiyatlarının normal olduğunu söyleyerek, denetimlerin yerinde söyledi. - İSTANBUL