Korona virüs fırsatçılarına karşı ekipler harekete geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs fırsatçılarına karşı ekipler harekete geçti - Son Dakika

Korona virüs fırsatçılarına karşı ekipler harekete geçti

6 saat önce

Korona virüs gerekçe gösterilerek, bazı gıda ve hijyen ürünlerini fahiş fiyattan satanlara karşı ekipler harekete geçti.

Korona virüs fırsatçılarına karşı ekipler harekete geçti, System.String[]

Korona virüs gerekçe gösterilerek, bazı gıda ve hijyen ürünlerini fahiş fiyattan satanlara karşı ekipler harekete geçti. Ümraniye Belediyesi korona virüsü bahane ederek fiyat artırımında bulunanlara karşı önlem almak amacıyla denetimlerini artırarak, marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri Corona virüs (Covid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde etmeye çalışan firmaları önlemek amacıyla ilçe genelinde inceleme başlattı. İlçe genelinde marketlere giren ekipler, özellikle hijyen ürünleri ve bazı gıdaların fiyatlarını tek tek inceledi. Kasada çıkan fiyatla etiket üzerindeki fiyatları karşılayan ekipler, vatandaşları da fahiş fiyat satanları kendilerine bildirmelerini istedi.

Ümraniye'de bulunan marketlerde inceleme yapan Ümraniye Belediyesi Zabıta yetkilisi, Makbule Sönmez, " 6502 sayılı yönetmenliğin Tüketiciyi Koruma Kanunu gereği fiyatlardaki artış, gündemde olan korona virüsünden dolayı vatandaşımız mağdur edilmemesi için fiyat denetimlerini yapıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız incelemelerde bir olumsuzluğa rastlamadık ama Ümraniye Belediyesi olarak denetimlerimizi devam ettireceğiz. Vatandaşlarımız bize mesaj olarak olumlu dönüş yapıyorlar, denetimlerimizi takdir ediyorlar" diye konuştu.

Vatandaşlar ise denetimleri olumlu bulduklarını söyleyerek, " Fırsatçılara göz açtırılmamalı " dedi. Öte yandan market yöneticileri, kendi fiyatlarının normal olduğunu söyleyerek, denetimlerin yerinde söyledi.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

Koronavirüs, Ümraniye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı

Son Dakika Haberleri
18:38 Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle WTO Bakanlar Konferansı iptal edildi
18:36 Samsun Valisi Osman Kaymak: "Kentimizde şu ana kadar bir koronavirüs teşhisi yok"
18:36 Sarar çiftinin evindeki soyguna ilişkin dava
18:35 - Resulayn'daki saldırıda 1 asker şehit oldu
18:35 Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 18:42:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs fırsatçılarına karşı ekipler harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]