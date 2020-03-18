Korona virüs Gambiya'ya sıçradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs Gambiya'ya sıçradı - Son Dakika

Korona virüs Gambiya'ya sıçradı

7 saat önce

Afrika ülkesi Gambiya'da ilk korona virüs vakası tespit edildi.

Korona virüs Gambiya'ya sıçradı, System.String[]

Afrika ülkesi Gambiya'da ilk korona virüs vakası tespit edildi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü bu kez Gambiya'ya sıçradı. İngiltere'den dönen 2 yaşlarındaki bir genç kıza yapılan korona virüs testlerinin pozitif çıkması sonucu ilk vaka doğrulandı. Rahatsızlanarak Tıbbı Araştırma Konseyi (MRC) Hastanesine başvuran genç kızın yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.


Sağlık hizmetleriyle ilgili endişelerini dile getiren Gambiya halkı, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Bakary Jadama adlı bir Gambiyalı, hem sağlık hizmetini hem de hükümeti eleştirerek, "Gambiya, sağlık hizmeti olmayan bir ülke. Hayatımız pahasına sınırlarımızı ve hava yollarımızı açık bırakmaya hazırlar ve bunlar bizim işlerimizden sorumlu insanlar" dedi.


Gazeteci Fatou Camara ise sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, "Gambiya ilk korona vakasını tespit etti. Lütfen aynı uçağa binen ya da onunla yakından temasa geçen varsa en yakın hastaneye başvursun" ifadelerini kullandı.


Gambiya hükümeti, yurt dışından, özellikle İngiltere ve Senegal'den uçakla gelenleri ülkeye almaya devam ediyor. Bu konuda bir açıklama yapılmaması ise halkta paniğe neden oldu. - BANJUL

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Gambiya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:30 Kaynak: İHA

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