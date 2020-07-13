Korona virüs Gaziantep'in turizmine darbe vurdu - Son Dakika

Korona virüs Gaziantep'in turizmine darbe vurdu

Korona virüs Gaziantep'in turizmine darbe vurdu -Kentinin tarihi sokakları sessizliğe büründü Korona virüs salgını Türkiye'nin tarihi ve turistik kentlerinden biri olan Gaziantep'in turizmine darbe vurdu.

Korona virüs Gaziantep'in turizmine darbe vurdu

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-Kentinin tarihi sokakları sessizliğe büründü

GAZİANTEP - Korona virüs salgını Türkiye'nin tarihi ve turistik kentlerinden biri olan Gaziantep'in turizmine darbe vurdu. Kentin tarihi ve turistik mekanlarının geçtiğimiz yıllara oranla boş ve sessiz kalması dikkat çekti.

Korona virüs salgını nedeniyle vaka sayılarındaki artış bir türlü önlenemeyen Gaziantep'te en büyük darbeyi turizm sektörü yedi. Salgın öncesi dönemde özellikle yerli ve yabancı turistlerin, tur otobüslerinin uğrak noktası olan kentte, pandemi süreci sonrası tarihi sokaklar sessizliğe büründü. Kentte yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği alanlardan biri olan Gaziantep Kalesi çevresi ve Bey Mahallesi gibi tarihi alanlarda geçtiğimiz yılların yaz dönemlerinde yaşanan kalabalık görüntülerden ise eser kalmadı. Turist sayısında da yüzde 90 oranında azalmanın yaşandığı kentte hem esnaflar hem de vatandaşlar durumun çözüme kavuşturulması için yetkililere çağrıda bulundu.

Gaziantep Kalesi yakınlarında para müzesi bulunan Esat Kaplan isimli vatandaş, salgının en çok etkilediği kentlerden birinin Gaziantep olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep şehri geçtiğimiz yıllarda turizm patlaması yapmış bir şehirdi. Tarihi, gastronomisi, tatlıları ve daha pek çok özelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu kentte şuan sessizlik hakim. Cadde ve sokaklar boş. Bu pandemi süreci en çok Gaziantep'i etkiledi. Yani bu sene tam bir fiyasko yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bu aylarda burada on binlerce insan olurdu ama şuan sadece onlarca insan göze çarpıyor. Yani artık kıskanıldık mı, yoksa nazara mı geldik, ne oldu bilmiyorum ama bu korona sürecinden en çok etkilenen kent olduk" diye konuştu.

Koronavirüs, Gaziantep, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Korona virüs Gaziantep'in turizmine darbe vurdu - Son Dakika
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