Korona virüs Gaziantep'te meydanları boşalttı - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle boş kalan Gaziantep'teki meydanlar havadan drone ile fotoğraflandı.



Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Gaziantep'teki meydanlar boş kaldı. Kentin işlek noktalarından olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Balıklı Parkı, Almacı Pazarı ve kale altında korona virüs nedeniyle sakinlik yaşandı. Sakinliğin yaşandığı bölgeler drone ile havadan fotoğraflandı. Alınan önlemler kapsamında Gaziantepliler dışarıya çıkmamaya özen gösterirken, cadde ve sokaklar da sessizliğe büründü. Drone ile havadan fotoğraflanan bölgelerde insan yoğunluğunun olmadığı görüldü. - GAZİANTEP