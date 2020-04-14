Korona virüs gençler için de risk oluşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs gençler için de risk oluşturuyor - Son Dakika

Korona virüs gençler için de risk oluşturuyor

7 saat önce

Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede korona virüs nedeniyle ölen ya da ciddi semptomlar geliştiren hastaları büyük oranda yaşlı nüfusun oluşturmasına rağmen, gençlerin de tehdit altında olduğu uyarısı yaptı.

Korona virüs gençler için de risk oluşturuyor, System.String[]

Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede korona virüs nedeniyle ölen ya da ciddi semptomlar geliştiren hastaları büyük oranda yaşlı nüfusun oluşturmasına rağmen, gençlerin de tehdit altında olduğu uyarısı yaptı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü salgını nedeniyle 7 eyaletinde OHAL kararı alınan Japonya'da sağlık bakanlığı ülkedeki vakaların yaş aralıklarına göre dağılımı konusundaki verileri kamuoyuyla paylaştı. Büyük ölçüde yaşlıları etkileyen korona virüsünün gençler için de risk oluşturduğunu ortaya koyan verilerde, pazar gününe dek Japonya'da hayatını kaybeden 102 kişi ele alındı. 102 kişinin 37'sinin 70'li yaşlarda, 36'sının 80'li yaşlarda, 2'sinin ise 40'lı yaşlarda olduğunu açıklanırken, diğer ölüm vakalarının ise farklı yaş grupları arasından kaydedildiği belirtildi. Yetkililer, ayrıca ciddi sağlık sorunu yaşayan 135 hastanın yaş aralıklarına göre dağılımını da mercek altına aldı. Durumu ağır seyreden 135 hastanın çoğunun 50 yaş ve üzeri olduğu belirtilirken, söz konusu vakaların 39'unun 60'larında, 32'sinin ise 70'li yaşlarında olduğu ifade edildi.

GENÇLERİ DE ETKİLİYOR

Bu tabloya rağmen, durumu kritik olan 135 hastanın arasında 10'unun 40'lı yaşlarda olduğuna dikkat çeken yetkililer, 30'lu yaşlarda 5, 10-19 yaşları arasında 1 ve 10 yaş altı bir kişinin de ciddi semptomlar geliştirdiğini belirtti. Ayrıca, verilerin baz alındığı pazar günü itibariyle ülkede tespit edilmiş 7 bin vakanın yaklaşık 3 bin 700'ünün 40 yaş ve altı hastalardan oluştuğu kaydedildi. Hastalığı çok hafif atlatan ya da hiç semptom göstermeyen genç nüfusun virüsü farkında olmadan yayma olasılığı olduğunu vurgulayan uzmanlar, herkesi mecburi ihtiyaçlar dışında evde kalmaya ve yeteri kadar havalandırılmayan ortamlarda bulunmaktan kaçınmaya çağırdı.

(Burak Ersoy/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:05 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi New York'ta koronaya bağlı ölümler 10 bini aştı Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı İşte Galatasaray'ın Mbaye Diagne planı Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor Sağlık Bakanlığı'ndan 5 yeni kamu spotu TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti         
17:22
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim         
17:16
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak         
17:09
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı         
17:01
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu         
16:56
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor         
16:51
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi         
16:43
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak         
16:35
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı         
16:28
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor         
16:19
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi         
16:18
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı         
15:59
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor         
15:48
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle         
15:45
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı         
15:43
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar         
15:42
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi 9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi         
15:12
İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı         
14:59
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı         
14:56
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı         
14:50
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı         
14:44
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor         
14:34
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi         
14:18
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek         
14:12
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı         
14:09
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir         
14:03
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı         
13:57
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı         
13:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 17:32:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs gençler için de risk oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]