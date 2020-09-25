Korona virüs genlerinden tanınıyor - Son Dakika

Korona virüs genlerinden tanınıyor

Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar: "Korona virüs tedbirlerimiz grip sayısını da da azaltacak"

ADANA - Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, griple korona virüsün ayırt edilebildiğini belirterek, "Biz korona virüsü genlerinden tanıyoruz. O genden başka yok. O gen varsa eğer korona virüse yakalanmışsın demek. Korona virüs tedbirlerimiz grip sayısını da da azaltacak" dedi.

Halil Nacar, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Tanju Altunsu ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Korona virüsle ilgili kamuoyunu bilgilendiren Nacar, Adana'da vaka sayısının kontrol edilebilecek düzeyde olduğunu belirtti.

Sonbaharın gelmesiyle grip olacak vatandaşların korona virüse yakalanıp yakalanmadığını merak edenler için de açıklama yapan Nacar, "Korona virüsün DNA materyaliyle test kiti birbirini bulduğunda test pozitif çıkıyor. Mevsimsel gripte test pozitif gelmez. Biz korona virüsü genlerinden tanıyoruz. O genden başka yok. O gen varsa eğer korona virüse yakalanmışsın demek. İkincisi mevsimsel griple ilgili şöyle bir öngörü var. Şuan çok tedbirli bir hayat yaşıyoruz. Maske takmamız, mesafemizin faydasını göreceğiz. Korona virüs tedbirlerimiz grip sayısını da da azaltacak. Mutlaka ve mutlaka kış ayında tedbirlerimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Maskelerimizi daha düzgün takmamız, mesafemize dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.