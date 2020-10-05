Korona virüs Gevaş fasulyesini vurdu - Son Dakika

Korona virüs Gevaş fasulyesini vurdu

Korona virüs Gevaş fasulyesini vurdu Van'ın Gevaş ilçesinde her yıl yüzlerce ton üretilen fasulye, bu yıl korona virüs nedeniyle beklenen rağbeti görmedi.

Korona virüs Gevaş fasulyesini vurdu

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde her yıl yüzlerce ton üretilen fasulye, bu yıl korona virüs nedeniyle beklenen rağbeti görmedi.

Gevaş'ın Güzelkonak Mahallesinde üretimi gerçekleşen ve her yıl yüzlerce tonun il dışına ihraç edildiği Gevaş fasulyesi, korona virüs nedeniyle beklenen ilgiyi görmedi. Yıllardır ilçede hem fasulye üretimini hem de pazarlamasını gerçekleştirdiğini ifade eden Cahit Akbal isimli çiftçi, korona virüs pandemisinin diğer sektörlerde olduğu gibi tarımı da olumsuz etkilediğini ifade ederek, özellikle pazarlama noktasında sıkıntı yaşadıklarını söyledi. İlçede ürettikleri yüzlerce ton fasulyeyi Türkiye'nin birçok iline ihraç ettiklerini vurgulayan Akbal, "Biz bu sene fasulyenin pazarlamasını yapamadık, verim de alamadık. Çünkü üretim bizde olduğu zaman başka illerde fasulye bitmiş oluyordu. Diyarbakır, Şanlıurfa, Tatvan, Bitlis, Muş, Elazığ ve Malatya'nın dışında son dört yıldır tırlarla İstanbul'a gönderiyorduk. İyi kazanıyorduk ama biz bu sene korona virüs nedeniyle bunun pazarlamasını yapamadık. Elimizde kaldı ve ucuza gitti" dedi.

"Tarım mühendisleri bir gün gelip halimizi sormadılar"

Yıllık üretimlerinin yaklaşık bin ton olduğuna değinen Akbal, "Her yıl üretimimiz 500-600 ton bazen yaklaşık bir ton civarındaydı. Ama bu sene korona virüs nedeniyle gerçekleşmedi. Bunun yanında başka bir sıkıntımız da bizi bilgilendiren kimse yok. Tarım mühendislerimiz var ama mühendisler çiftçisini, çiftçiler de mühendislerini tanımıyor. Mühendisler bir gün gelip halimizi sormadılar, üretimle ilgili bilgilendirmede bulunmadılar" ifadelerini kullandı.

"Soğuk hava deposu şart"

İlçede soğuk hava deposunun olması gerektiğinin altını çizen Akbal, "Bazı günler burada 50 ton fasulye çıkıyor ama bizim tükettiğimiz 20-25 ton. 25 ton elde kaldığı için diğer illere gönderdiğimizde şişiyor, satılmıyor ve haliyle fiyatı düşüyor. Bu durumdan hem üretici hem satıcı zarar görüyor. Bizler malımızı değerlendiremiyoruz. Geçen sene giden Kaymakam İshak Çınar'a başvurduk, bize söz verdi. Ama tayini çıktı ve gitti. O gittikten sonra kimse ilgilenmedi. Yetkililerin bizimle ilgilenmelerini istiyoruz" diye konuştu.

20 yıldır tarım sektöründe çalıştığını belirten Neşe Akbal ise çiftçiliğin çok güzel olduğunu ancak bölgede bunun mevsiminin kısa sürdüğünü belirtti. Korona virüs nedeniyle bu sene eleman bulmakta da zorlandıklarını aktaran Akbal, "Pandemi nedeniyle tereddüt ettik, geç başladık. Eleman bulamadık. Onun dışında özellikle soğuk hava deposu sıkıntımız var. Soğuk hava deposu olmadığı için mal elimizde kalıyor ve bozuluyor. Bu da bizi çok üzüyor. Soğuk hava deposu hem sebze üretimi hem de elma üretimi çok olan bir ilçeye yakışır. Soğuk hava deposu yapmak hayalimdi ama gerçekleştiremedim. Bu konuda yetkililerden destek olmalarını ve buraya gelip eksiklerimizi söylemelerini, tarım konusunda bizi daha çok bilgilendirmelerini istiyoruz" dedi.

Korona virüs Gevaş fasulyesini vurdu
Korona virüs Gevaş fasulyesini vurdu
Korona virüs Gevaş fasulyesini vurdu
Korona virüs Gevaş fasulyesini vurdu
Korona virüs Gevaş fasulyesini vurdu

Koronavirüs, Gevaş, Tarım, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüs Gevaş fasulyesini vurdu - Son Dakika Ekonomi

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