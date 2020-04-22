Korona virüs gölgesinde 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Vefa Sitesi sakinleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayarak balkonlarından salladıkları Türk bayrakları ile farklı bir 23 Nisan törenine imza attılar.



Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgını yüzünden İçişleri Bakanlığı sosyal mesafenin korunması adı altında tedbirler almıştı. Alınan tedbirlere uyulmak üzere 23 Nisan ve diğer tüm resmi kutlamalar iptal edilmişti. Bunun üzerine Vefa Sitesi sakinleri evlerinin balkonlarını, camlarını süsleyerek 23 Nisan'ı aynı heyecanla kutladılar. Sitenin yeşil alanından açılan Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'na eşlik eden site sakinleri ardından dairelerinin balkonlarından Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlediler.



Vefa sitesi içerisinde bulunan yeşil alandan site sakinlerine seslenen Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan çocukların 23 Nisan'ını kutladıklarını ve bu salgından tedbirleri alarak en kısa zamanda kurtulmak istediklerini dile getirdiler.



Kaymakam Yıldırım ve Başkan Halit Doğan, vatandaşlardan evde kalmaları yönündeki önemi de vurguladılar. Program Çarşamba Yeşilırmak İlkokulu Müdürü Kerim Toraman'ın konuşması üzerine şarkılar söyleyerek, çocukların şiir okuması etkinliğiyle son buldu.



Kaymakam Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ın bulunduğu programa, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden de eşlik etti. - SAMSUN