Korona virüs gölgesinde düğün yapıldı, sadece gelin ve damat oynadı - Son Dakika

Korona virüs gölgesinde düğün yapıldı, sadece gelin ve damat oynadı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde korona virüs (Covid-19) gölgesinde ilk düğün yapıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde korona virüs (Covid-19) gölgesinde ilk düğün yapıldı. Düğünde sadece gelin ve damat dans edip, çifte telli oynadı.

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İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'da düğünler tekrar yapılmaya başlandı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde dünya evine giren Ecem Sena ile İsmail Türkcan çiftinin düğününde korona virüs tedbirleri alındı. Açık alanda yapılan düğün de görevlilerce, davetlilerin ateşleri ölçüldü ve maske dağıtıldı. Tüm masalara da dezenfektan konuldu. Takılar ise kutuya bırakıldı. Karşılama sırasında da tokalaşmanın yapılmadığı görüldü. Düğün mekanında sadece genç çift dans edip, çifte telli oynadı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, genç çiftlere mutluluklar diledi.

"KIZ BABASI OLARAK BURUK BİR SEVİNÇ VAR"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Bir babanın en mutlu anı. Bütün davetlilere başta protokolümüz olmak üzere Yahşihan halkı olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem bu koronadan sonra normalleşme açısından hem bir baba olarak kız babası olarak buruk bir sevinç var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Düğün davetine katılamayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği tebrik mesajında, "Davetiniz için teşekkür ediyorum. Yoğun programım nedeniyle davetinize katılamıyorum. Sizleri tebrik ediyor genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyorum" ifadelerinin yer aldı.

(Hasan Ay/İHA)

Koronavirüs, Kırıkkale, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 08:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüs gölgesinde düğün yapıldı, sadece gelin ve damat oynadı - Son Dakika

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