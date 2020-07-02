Korona virüs gölgesinde ilk düğün mesafeli halaylarla yapıldı - Son Dakika

Korona virüs gölgesinde ilk düğün mesafeli halaylarla yapıldı

Bingöl'de Korona virüs (Covid-19) gölgesinde ilk düğün yapıldı.

Bingöl'de Korona virüs (Covid-19) gölgesinde ilk düğün yapıldı. Ateşler ölçüldü, maskeler takıldı, halaylar 1 metre aralıklarla çekildi.

9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor


İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge çerçevesinde dün itibariyle düğünler tekrar yapılmaya başlandı. Bingöl'de dünya evine giren Tuba Kişi ve Umut Kişeçok çiftinin düğün töreni Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.Tedbirler kapsamında düğüne katılan tüm misafirler önce kayıt edildi, ardından da ateşleri ölçülerek içeri alındı. Sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni oluşturulan masalarda, kolonya ve dezenfektan bulundurulurken, halaylar ise eskisi gibi el ele değil alkışlar eşliğinde 1 metre aralık bırakılarak çekildi. Takı merasimi ise hediyelerin zarfla takdim edilmesiyle gerçekleştirildi.


"Eski düğünleri özlüyoruz"


Korona virüs gölgesinde düğün töreni gerçekleştirdiklerini belirten damat Umut Kişeçok, düğün merasiminin kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.


Kişeçok, " 21 Mart'ta düğün tarihi almıştık ancak pandemi nedeniyle düğünler iptal edildi. 01 Temmuz'da salonların açılacağı söylenince gelip gün aldık hemen. Bugün ilk düğünü yapıyoruz ve onun heyecanı da var ayrıca. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştiriyoruz düğünümüzü öncelikle ateş ölçerle ateşimizi ölçtüler, maskelerimizi taktık, eldivenlerimizi giyindik ve mesafeye tam riayet ettik. Düğünüme gelip sosyal mesafeye ve diğer kurallara uyan herkese de çok teşekkür ediyorum. Eşimi de çok seviyorum ve ona kavuştuğum için çok çok mutluyum. İnşallah bu pandemi biter ve herkes sevdiğiyle özlem duyduğumuz eski düğünlerde olduğu gibi el ele kol kola girerek evlenir" ifadelerini kullandı.


"Herkes kayıt altına alındı"


İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge çerçevesinde düğün merasimlerinin gerçekleştirildiğini kaydeden İşletme Müdürü Hasan Varol ise, "Biz zaten haftalar öncesinden hazırlıklarımızı yapıp sürekli dezenfektan çalışmaları yapıyorduk. Bugün de düğün öncesi girişlere dezenfektan kutuları yerleştirdik, gelen misafirlerimizin ateşlerini ölçüp, liste yapıp gelen herkesin ismini kayıt altına aldık. Olur da yakın zamanda bir vaka oluşursa düğüne gelenleri rahat tespit edelim diye. Salon içerisinde ki düzenimizi değiştirip 8'li olan masalarımızı 4 kişilik masalara çevirdik. Halayları da eskisi gibi el ele değil de alkışlar eşliğinde 1 metre aralıklar bırakarak sosyal mesafeye uydurduk ve çok ta güzel oldu her şey. Gelen misafirlerimiz de sağ olsunlar bütün kurallara uydular ve kazasız belasız atlattık. İnşallah bu hastalık bir an önce biter ve eskisi düğünlerimizi yapma fırsatı buluruz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Bingöl, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Korona virüs gölgesinde ilk düğün mesafeli halaylarla yapıldı - Son Dakika

Son Dakika

15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu 15:37 Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 15:27 Marmara Bölgesi, 1 hafta boyunca sıcak havanın etkisinde olacak 15:14 Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz 15:05 Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:53 Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı 12:20 Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir 10:46 Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
10:27
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
10:15
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
00:47
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
23:04
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
21:43
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
19:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 16:11:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs gölgesinde ilk düğün mesafeli halaylarla yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]