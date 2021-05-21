Korona virüs göz sağlığını da tehdit ediyor - Son Dakika

Korona virüs göz sağlığını da tehdit ediyor

21.05.2021 09:59

Korona virüs göz sağlığını da tehdit ediyor Hastalığı geçirmiş bireylerin mutlaka kontrol yaptırması gerekiyor Covid-19'un göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini Doç. Dr. Ersöz anlattı Doç. Dr.

Korona virüs göz sağlığını da tehdit ediyor

Hastalığı geçirmiş bireylerin mutlaka kontrol yaptırması gerekiyor

Covid-19'un göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini Doç. Dr. Ersöz anlattı

İSTANBUL - Doç. Dr. Mehmet Giray Ersöz, "Birkaç ay içerisinde Covid-19 virüsüne yakalan ve görme düzeylerinde azalma hisseden kişilerin hemen bir göz doktoruna başvurmaları gerekmektedir" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünden dolayı hasta olan insanlar sağlık kontrollerini yaptırmak için hastaneye gitmekte endişe duyuyor. Bu yüzden doktor kontrollerini aksatabiliyorlar. Kontrollerin aksatılması ile ortaya çıkacak sorunlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Biruni Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Giray Ersöz, "Hastaların normal şartlarda kontrollerini aksatmaması gerekiyor. Pandemi nedeniyle birçok kişi hastanelere gitmeye çekiniyor. Bu yüzden doktor kontrollerini aksatabiliyor. En önemlilerinden birisi ise göz hastalıkları. Göz hastalıklarının kontrolleri aksatıldığında daha büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor. Göz hassas bir organ bu yüzden bir saatin bile çok önemi var" dedi.

Pandemi döneminde rutin kontrolleri olan hastalar ne yapmalı?

Pandemi döneminde aksatılan rutin kontrollerin önemi ve yapılmayan kontroller sonrası ileriki dönemlerde daha büyük sağlık problemlerinin ortaya çıkabileceğinden bahseden Doç. Dr. Mehmet Giray Ersöz, "Sarı nokta hastaları, şekere bağlı veya retina toplardamar tıkanıklıklarına bağlı görme noktası ödemi olan hastalar belli aralıklarla kontrollere çağırılmakta ve göz içi iğne tedavileri uygulanmaktadır. Bu hastaların kontrol tarihlerini aksatmaları kalıcı görme kayıplarına neden olabilir. Ayrıca üveit, göz tansiyonu gibi kronik seyir gösteren hastalıkları olan kişilerinde takiplerini aksatmaması gerekir. Sokağa çıkma yasağı olan dönemlerde de bu hastalar doktorlarından alacakları randevu belgeleri ile hastaneye gelebilirler" şeklinde konuştu.

İhmal edilmemesi gereken göz bulguları nelerdir?

Gözde çeşitli şekilde hastalık belirtileri olabileceğinden söz eden Ersöz, "Gözde görmenin tamamen kaybolması, görme alanın bir kısmının kararması veya görme seviyesinde aniden belirgin bir düşme olması durumunda acilen bir göz doktoruna başvurmak gerekmektedir. Bu bulgular retina damar tıkanıkları, retina dekolmanı, göz içi kanama veya yaşa bağlı sarı nokta hastalığında yeni gelişen bir atağın habercisi olabilir. Eğer görme azalması ile birlikte şiddetli bir göz ağrısı mevcutsa hasta göz tansiyonu krizi, üveit veya keratit geçiriyor olabilir. Bu tabloların hepsinde erken müdahale görme fonksiyonlarının korunması açısından çok önemlidir. Özellikle retina atardamar tıkanıklıklarında ilk birkaç saatte yapılacak müdahaleler ile görme düzeyinde belirgin iyileşme sağlanabilirken 24 saatten sonraki başvurularda tedavinin etkinliği çok azalmaktadır" ifadelerini kullandı.

Korona virüs, retina toplar damar tıkanıklıklarına neden olabiliyor

Korona virüsün göz hastalıklarına da etki ettiğini belirten Ersöz, "Korona virüse yakalanan kişilerde ilk etapta göz kızarıklığı ve gözde sulanma ile seyreden konjonktivit tablosu gelişebilir. Bu durum çoğunlukla kendiliğinden iyileşmektedir. Buna ek olarak Covid-19 geçiren kişilerde hastalık iyileştikten belli bir süre sonra retina toplardamar tıkanıklıkları gelişebilmektedir. Bu durum ilk oluştuğunda hastalar görmede hafif bir bulanıklık hisseder ama birkaç gün sonra görme çok şiddetli azalabilir. Bu yüzden birkaç ay içerisinde Covid-19 virüsüne yakalan ve görme düzeylerinde azalma hisseden kişilerin hemen bir göz doktoruna başvurmaları gerekmektedir" dedi.

Kronik hastalıkları olanlarda başka göz hastalıkları ortaya çıkabiliyor

Kronik rahatsızlıkları olan hastaların daha dikkatli olmasını ve farklı göz hastalıklarına davetiye çıkardığını belirten Ersöz, "Diyabet, Hipertansiyon gibi kronik rahatsızlığı olan hastalarımızda retinada kanamalar ve başka göz bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Bu hastalarımızda aynı şekilde daha önceden tanı aldıkları bir göz hastalıkları olmasa bile eğer görmelerinde bir azalma hissederlerse muhakkak hiç beklemeden bir göz doktoruna başvursunlar" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Korona virüs göz sağlığını da tehdit ediyor
Korona virüs göz sağlığını da tehdit ediyor
Korona virüs göz sağlığını da tehdit ediyor
Korona virüs göz sağlığını da tehdit ediyor

Biruni Üniversitesi, Koronavirüs, Pandemi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüs göz sağlığını da tehdit ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın seçilmemiş başkanına 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı Galatasaray'ın seçilmemiş başkanına 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı Operasyonu" 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için başlatıldı "Küs öldü" demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı

Son Dakika Haberleri
10:08 Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı
09:44 İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak isteyen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti
09:42 "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti
09:37 Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme
09:22 Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş
09:13 Meteorolojiden yağış uyarısı! Türkiye, yağmura teslim olacak
09:12 WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesinin Türkiye'de uygulanmayacağı öğrenildi
09:07 Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı
09:05 "Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman
09:03 Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı Operasyonu" 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için başlatıldı
Son dönemin popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse sonunda Android'e geldi Son dönemin popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse sonunda Android'e geldi         
10:01
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak isteyen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak isteyen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti         
09:44
17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak! Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak! Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi         
09:39
Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı         
09:32
Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi         
09:19
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
Evine polis yeleği giyerek gelip 2.5 saat boyunca işkence yaptılar Evine polis yeleği giyerek gelip 2.5 saat boyunca işkence yaptılar         
06:31
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Sense8 dizisinin yıldızı Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt Sense8 dizisinin yıldızı Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt         
22:17
Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı         
21:42
Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı         
21:29
Rize'de protesto edilen Meral Akşener'le ilgili provokasyon çağrısı: Taşlayın, öldürün pompalı tüfekle Rize'de protesto edilen Meral Akşener'le ilgili provokasyon çağrısı: Taşlayın, öldürün pompalı tüfekle         
21:01
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 10:11:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs göz sağlığını da tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement