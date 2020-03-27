Korona virüs günlerinde online alışveriş nasıl yapılmalı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Korona virüs günlerinde online alışveriş nasıl yapılmalı - Son Dakika Ekonomi

Korona virüs günlerinde online alışveriş nasıl yapılmalı

6 saat önce

Çin'de başlayıp dünyaya yayılan Korona virüs salgını nedeniyle artık alışverişlerin büyük çoğunluğu internete kaymaya başladı.

Korona virüs günlerinde online alışveriş nasıl yapılmalı, System.String[]

Çin'de başlayıp dünyaya yayılan Korona virüs salgını nedeniyle artık alışverişlerin büyük çoğunluğu internete kaymaya başladı. Amazon artan talebi karşılamak üzere 100.000 yeni eleman alacağını açıkladı. Daha önceden hiç online alışveriş yapmayan pek çok kişi ilk kez kredi kartını internetten ödeme için kullanacak. Peki neler yapmak ve neler yapmamak lazım


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre bugün itibarıyla dünyada 180 ülkenin Covid-19 virüsünden etkilendiği, 40'ı aşkın ülkedeki yaklaşık 2 milyarı aşkın insanın evlerinden çıkamadığı ve yaklaşık 1 milyar öğrencinin okullar kapandığı için evden çalışmak zorunda kaldığı salgın nedeniyle; alışverişlerin de artık çok yüksek bir oranla internetten yapıldığı gözleniyor.


Potansiyel bir ekonomik buhranı önleyebilmek amacıyla ABD 6 trilyon dolar, Avrupa Merkez Bankası 1 trilyon euro ve pek çok ülke milyarlarca dolar büyüklüğünde önlem paketleri açıklarken krizin vurmadığı, aksine büyüttüğü en dikkat çekici sektör e-ticaret sektörü olarak görülüyor.


Gerek resmi karantinalar nedeniyle, gerekse kişisel tercih olarak kendisini evlerinde tecrit altına alan kişilerin sayısı dünya çapında her gün hızla artarken, e-ticaret firmalarının hem sipariş adedi hem de sepet büyüklüğü açısından kapasitelerinin üst sınırlarında çalıştığı belirtiliyor. Gösterge sitelerden biri olan Amazon tam ve yarı zamanlı çalışacak 100.000 yeni eleman alacağını açıklarken, Türk internet sitelerinde de hızla artan talepleri karşılamak için yeni eleman istihdamlarının yapılmasının gündemde olduğu gelen haberler arasında.


İnternetten alışverişin sırları


İnternetten alışveriş bir açıdan bakıldığında hem hayatımızı kolaylaştırıp bize zaman kazandıran, hem de daha uygun fiyatlarla aynı ürünün çokça alternatifine ulaşmamızı sağlayan modern bir alışveriş şekli. Bu nedenle Korona Virüs günlerinde ilk defa online alışveriş yapmak isteyenler için uzmanların güvenlik ve pratiklik açısından uyarıları şu şekilde sıralanıyor:


İnternet alışverişi de internet dışı alışveriş gibidir, yani benzer psikolojik kurallar unutulmamalıdır: Eğer aç karnına markete giderseniz daha çok alışveriş yaparsınız; bu kural internet alışverişinde de geçerlidir. Eğer ihtiyacınız olandan fazla market ürünü almak istemiyorsanız tok karnına alışveriş yapın.


"Bildiğiniz mağazalardan alışveriş yapın"


İnternetten alışverişe ilk kez başlayacaksanız tanıdığınız bildiğiniz mağazalardan alışveriş yapın. Diğer mağazaları internete alıştıktan bir süre sonra denemeye başlayın. Yani otomobil kullanmak gibi düşünün: Hayatınızda ilk kez direksiyona oturuyorsanız öncelikle direksiyonu düz tutmayı, hızınızı ayarlamayı ve fren mesafesini ölçmeyi iyice öğrendikten sonra, eğer kendinizi yeterli hissediyorsanız o arabayla tatile çıkmayı düşünün.


"Mağaza adreslerinin başındaki protokollere dikkat edilmeli"


İnternetteki mağazaların güvenli olup olmadığının bir göstergesi, o mağazaların adreslerinin başındaki protokollerdir. Eğer bir mağazanın adresi https yerine http ile başlıyorsa (yani "Güvenli" anlamındaki İngilizce "Secure" kelimesinin "S" harfi bulunmuyorsa) güvenlik yüzde 100 sağlanamamış olabileceğinden dikkatli olmak gerekir.


"Bilgisayarınızda güncel bir anti-virüs programı bulunmalı"


Yine güvenlik açısından bakıldığında, internetten alışveriş yapacağınız bilgisayarda güncel bir anti-virüs programının bulunması doğru olur. Bu programlar bazen bilgisayarınızı satın aldığınızda yüklü deneme sürümü olarak gelebileceği gibi, pek çok anti-virüs firmasının ücretsiz sürümleri de bulunmaktadır.


"İndirim fırsatlarını kullanabilirsiniz"


İnternetten alışveriş çok kolaydır ve aynı ürünü satan onlarca, bazen yüzlerce mağazaya bir tıkla ulaşmak mümkündür. Bu nedenle Cimri, Akakçe, Epey gibi karşılaştırma motorlarına girerek aynı ürünün en ucuz hangi mağazada bulunduğunu hemen öğrenmeniz mümkündür. Bütün alışverişlerinizi aynı mağazadan yapmak zorunda olmadığınız için eğer altlimit kısıtlaması yoksa ve kargo bedava kampanyalarını yakalayabilirseniz hedeflediğiniz ürünleri ayrı ayrı mağazalardan almanız size fiyat avantajı sağlayabilir.


Alışverişinizi pek çok sitede kredi kartı veya havale/eft ile ödemeniz mümkün olduğu gibi bazı sitelerde de kapıda kartla veya nakit olarak ödemek mümkündür. Bunun yanı sıra indirimkodu.com veya Zubizu gibi platformlardan tamamen ücretsiz olarak alabileceğiniz indirim kodlarını da kullanırsanız fiyatlar bir miktar daha ucuzlayabilir.


Nasıl ki kredi kartlarıyla alışveriş yapınca bonus veya puan kazanıyorsak, internette bazı siteler de belirli mağazalardan alışveriş yapanlara ekstra nakit para veya bonus kazandırırlar. Bunlardan Avantajix ve Artıway her alışverişten önce (verdikleri oranlar da incelenmek suretiyle seçilerek) denenirse alışveriş daha da cazip hale gelebilir.


"Bankanızdan sanal kart alabilirsiniz"


Eğer kredi kartınızı internette kullanmaktan çekiniyorsanız bankanızdan sanal kart alabilirsiniz. Bu tip kartlara her alışverişten önce sadece o alışverişte kullanacağınız kadar limit yükleyip o limiti de harcayarak bitirdiğiniz için, çok küçük bir ihtimalle de olsa kartınızın çalınması halinde hiçbir kaybınız olmaz.


Sağlık her şeyden önemli olduğu için şu an mağazaların pek çoğu kargo/kurye ekiplerini sizinle temas etmemeleri için en doğru şekilde eğitmiş durumdalar. Yani kargo/kurye elemanı teslimat için kapınızı çaldığında, paketinizi paspasın üzerine koyduktan sonrasosyal mesafeyi korumak amacıyla bir adım geri çekiliyor. Ama yine de kargo/kurye geldiğinde, ürün teslim fişini imzalamak için size uzatacağı tükenmez kalemi tuttuğunuz elinizi teslimatın ardından hemen sıcak su ve sabunla yıkamayı unutmayın. ya da kargo/kurye elemanının kalemi yerine, kendi kaleminizi kullanmak üzere bir kalemi kapının yanında hazır bulundurun. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:26 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıttı
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi         
15:55
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu         
15:50
Yüzme bilmeyenlerin bile batmadığı göl: Lut Gölü Yüzme bilmeyenlerin bile batmadığı göl: Lut Gölü         
15:33
TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı         
15:27
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı         
15:22
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti 769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti         
14:58
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı         
14:55
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi         
14:55
Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı         
14:34
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi         
14:32
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı         
14:29
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:18
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi         
14:05
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi         
14:04
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı         
13:53
Koronavirüse iyi geldiği söylenen sumağın faydaları saymakla bitmiyor! Koronavirüse iyi geldiği söylenen sumağın faydaları saymakla bitmiyor!         
13:52
Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıttı Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıttı         
13:44
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım         
13:43
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi         
13:40
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı         
13:32
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı         
13:10
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak         
13:07
Nereden nereye! Gençlik fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'a beğeni yağdı Nereden nereye! Gençlik fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'a beğeni yağdı         
13:07
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın         
12:54
Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi         
12:43
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak         
12:40
Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor         
12:34
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek         
12:32
Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı         
12:32
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 16:03:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs günlerinde online alışveriş nasıl yapılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]