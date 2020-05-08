Korona virüs hastaları azalınca erik dalı oynadılar - Son Dakika

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları korona virüs hastalarının azalmasını erik dalı oynayarak kutladı. Hastane koridorundaki erik dalı, renkli görüntüler oluşturdu.

Yeni tip korona virüs salgınına karşı normalleşme çalışmaları başlatılırken iyileşen hastalar da bir bir taburcu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpsultan Devlet Hastanesi servislerinde virüs nedeniyle tedavi gören hasta sayısı da azalmaya başladı. Hastanede korona virüs tedavisi sonrası iyileşen bir hasta daha alkışlar eşliğinde uğurlanırken, sağlık çalışanları servislerde hasta sayısının azalmasını erik dalı oynayarak kutladı. Hastaların sağlıklı bir şekilde taburcu olmalarının sevincini hastane koridorunda erik dalı oynayarak kutlayan sağlık çalışanları, renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan sağlık çalışanları, hastaların hijyenine büyük önem göstererek süreçte ön sıralarda yer alan hastanenin temizlik görevlilerine de teşekkür etti.

(Hasibe Karadağ/İHA)