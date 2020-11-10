Korona virüs hastası kadının sır ölümü - Son Dakika

Korona virüs hastası kadının sır ölümü

10.11.2020 11:48
Korona virüs hastası kadının sır ölümü, System.String[]

Gaziantep'te yeni tip korona virüs testi pozitif çıkan bir kadın karantina süresini geçirdiği evinde ölü bulundu.

Gaziantep'te yeni tip korona virüs testi pozitif çıkan bir kadın karantina süresini geçirdiği evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan Leyla Gür (35), yaşadığı rahatsızlık üzerine korona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan genç kadın yaşadığı evde karantinaya alındı. Karantinanın 5. gününde kendisinde haber alamayan yakınları polis ve itfaiye eşliğinde girdiği evde Gür'ü hareketsiz halde buldu. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayene sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Gür'ün cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Korona virüs testi pozitif olan Gür'ün cenazesi otopsi için gönderildiği Ankara'da ailesi tarafından alınarak kente getirildi. Gür'ün cenazesi korona virüs tedbirleri doğrultusunda Yeşilkent Mezarlığında defnedildi.

İntihardan şüpheleniliyor

Daha önce iki kez boşanan Leyla Gür'ün 3. eşiyle de boşanma aşamasında olduğu iddia edilirken bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Gür'ün intihar edip etmediği Ankara'da yapılan otopsi raporu sonucu ortaya çıkacak. - GAZİANTEP

Korona virüs hastası kadının sır ölümü

Koronavirüs, Gaziantep, Gür, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korona virüs hastası kadının sır ölümü - Son Dakika


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